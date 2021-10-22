Collegamento a Pont de Rungis

È possibile che in un primo momento la stazione di Pont de Rungis non sia servita, perché la rue des Quinze Arpents, attraverso la quale deve passare l'autobus, potrebbe non essere disponibile prima della fine dei lavori nei quartieri di Sénia e Parcs en Scène. Durante questa fase, verrebbe servita una stazione temporanea, Cité Jardin, così come Cockpit – Pont de Rungis, che consentirebbe il collegamento con la stazione RER C e la linea 14.

Quando la ZAC sarà sviluppabile, verrà intrapresa una seconda fase di lavoro in modo che l'autobus possa utilizzare la rue des Quinze Arpents, che servirà questo nuovo quartiere e quindi si collegherà il più vicino possibile all'hub di interscambio multimodale Pont de Rungis. Il 393 esteso si collegherà con la RER C e il prolungamento della linea 14 della metropolitana, nonché con la rete di autobus.

Inoltre, sarà costruita una pista ciclabile lungo l'estensione di Rue des Quinze Arpents e si collegherà al percorso di Rue Bas Marin e all'hub di interscambio multimodale di Pont de Rungis, al fine di garantire i migliori collegamenti bici/treno.

Molti sviluppi sono previsti negli spazi pubblici vicino all'hub di trasporto multimodale Pont de Rungis, con l'orizzonte di messa in servizio della metropolitana 14:

• un piazzale al centro dei fabbricati passeggeri delle stazioni RER C e Metro 14,

• un'area di condivisione riservata a autobus, taxi e veicoli in car sharing,

• Parcheggi sicuri per 2 ruote motorizzate, biciclette.

Attualmente è allo studio la creazione di una passerella riservata alle modalità attive (a piedi, in bicicletta, in monopattino, ecc.).