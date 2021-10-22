Orly
Il settore "Sénia", attualmente in piena trasformazione, è il cuore della linea con tre stazioni: Chemin des Carrières, Rue des Quinze Arpents, Pont de Rungis.
Il bando per progetti di architettura e urbanistica "Inventons la Métropole du Grand Paris", che mira a promuovere siti ad alto potenziale come la zona logistica di Sénia, farà emergere i futuri quartieri Parcs en Scène e Sénia sul percorso del progetto. All'interno di quest'area, il programma consentirà la costruzione di alloggi per ospitare 5.900 nuovi abitanti e 4.500 nuovi lavoratori in uffici. Una delle principali sfide di Sénia-Orly è quella di offrire una soluzione di mobilità a questi futuri utenti.
Collegamento a Pont de Rungis
È possibile che in un primo momento la stazione di Pont de Rungis non sia servita, perché la rue des Quinze Arpents, attraverso la quale deve passare l'autobus, potrebbe non essere disponibile prima della fine dei lavori nei quartieri di Sénia e Parcs en Scène. Durante questa fase, verrebbe servita una stazione temporanea, Cité Jardin, così come Cockpit – Pont de Rungis, che consentirebbe il collegamento con la stazione RER C e la linea 14.
Quando la ZAC sarà sviluppabile, verrà intrapresa una seconda fase di lavoro in modo che l'autobus possa utilizzare la rue des Quinze Arpents, che servirà questo nuovo quartiere e quindi si collegherà il più vicino possibile all'hub di interscambio multimodale Pont de Rungis. Il 393 esteso si collegherà con la RER C e il prolungamento della linea 14 della metropolitana, nonché con la rete di autobus.
Inoltre, sarà costruita una pista ciclabile lungo l'estensione di Rue des Quinze Arpents e si collegherà al percorso di Rue Bas Marin e all'hub di interscambio multimodale di Pont de Rungis, al fine di garantire i migliori collegamenti bici/treno.
Molti sviluppi sono previsti negli spazi pubblici vicino all'hub di trasporto multimodale Pont de Rungis, con l'orizzonte di messa in servizio della metropolitana 14:
• un piazzale al centro dei fabbricati passeggeri delle stazioni RER C e Metro 14,
• un'area di condivisione riservata a autobus, taxi e veicoli in car sharing,
• Parcheggi sicuri per 2 ruote motorizzate, biciclette.
Attualmente è allo studio la creazione di una passerella riservata alle modalità attive (a piedi, in bicicletta, in monopattino, ecc.).
Settore Orly
Il settore Orly ha 5 stazioni, le ultime 3 delle quali saranno situate nell'area dell'aeroporto: Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d'Orly – Orly 4 – e Orly 1, 2, 3 (capolinea della linea). L'aeroporto e i suoi dintorni rappresentano una grande sfida data la loro attrattiva, sia per le persone che ci lavorano che per coloro che vi si recano per prendere un aereo.
Dopo il settore "Sénia", il percorso si inserisce sul lato est della strada su tutta l'Avenue de l'Europe, prendendo in particolare la corsia del tram T7 su un tratto di circa 900 metri (sezione condivisa). La linea Sénia-Orly utilizzerà direttamente la piattaforma del tram, che offre piattaforme dedicate agli autobus come estensione delle piattaforme del tram (sviluppi previsti durante gli studi e la costruzione del tram T7), per le stazioni Caroline Aigle e Coeur d'Orly. Le vocazioni delle due modalità, tram e autobus, le cui origini e destinazioni sono molto diverse, sono complementari ed entrambe soddisfano le esigenze dei loro futuri utenti.
L'ambizione del quartiere Coeur d'Orly è quella di riunire diverse centinaia di aziende con quasi 65.000 m² di uffici, un centro commerciale di 40.000 m² e 35.000 m² dedicati al settore alberghiero. Entro il 2040, l'obiettivo è fissato a 17.000 nuovi posti di lavoro creati, serviti da Sénia-Orly, estensione della linea 393.
Area aeroportuale
L'area aeroportuale, che è molto restrittiva, non può offrire un corridoio di traffico dedicato a Sénia-Orly. Questo è il motivo per cui il percorso dell'autobus è una sfida particolare in questo settore, soprattutto in termini di tempo di percorrenza.
L'autobus Sénia-Orly circolerà all'interno della strada generale in questa zona (come gli altri autobus) e saranno effettuati semplici miglioramenti della piattaforma.