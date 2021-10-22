Paray-Vieille-Poste

Il settore Orly ha 5 stazioni, le ultime 3 delle quali saranno situate nell'area dell'aeroporto: Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d'Orly – Orly 4 – e Orly 1, 2, 3 (capolinea della linea). L'aeroporto e i suoi dintorni rappresentano una grande sfida data la loro attrattiva, sia per le persone che ci lavorano che per coloro che vi si recano per prendere un aereo.

Dopo il settore "Sénia", il percorso si inserisce sul lato est della strada su tutta l'Avenue de l'Europe, prendendo in particolare la corsia del tram T7 su un tratto di circa 900 metri (sezione condivisa). La linea Sénia-Orly utilizzerà direttamente la piattaforma del tram, che offre piattaforme dedicate agli autobus come estensione delle piattaforme del tram (sviluppi previsti durante gli studi e la costruzione del tram T7), per le stazioni Caroline Aigle e Coeur d'Orly. Le vocazioni delle due modalità, tram e autobus, le cui origini e destinazioni sono molto diverse, sono complementari ed entrambe soddisfano le esigenze dei loro futuri utenti.

L'ambizione del quartiere Coeur d'Orly è quella di riunire diverse centinaia di aziende con quasi 65.000 m² di uffici, un centro commerciale di 40.000 m² e 35.000 m² dedicati al settore alberghiero. Entro il 2040, l'obiettivo è fissato a 17.000 nuovi posti di lavoro creati, serviti da Sénia-Orly, estensione della linea 393.

Area aeroportuale

L'area aeroportuale, che è molto restrittiva, non può offrire un corridoio di traffico dedicato a Sénia-Orly. Questo è il motivo per cui il percorso dell'autobus è una sfida particolare in questo settore, soprattutto in termini di tempo di percorrenza.

L'autobus Sénia-Orly circolerà all'interno della strada generale in questa zona (come gli altri autobus) e saranno effettuati semplici miglioramenti della piattaforma.