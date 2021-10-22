Il settore "Thiais", punto di partenza del prolungamento della linea 393 fino al Carrefour de la Résistance, avrà due stazioni: Carrefour de la Résistance e Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.

Il Sénia-Orly servirà il centro commerciale Thiais Village, ma anche l'importante deposito di autobus RATP, che impiega molti dipendenti.

La ricezione del prolungamento della linea 393 in questo settore porterà a miglioramenti stradali.

La rotatoria dell'incrocio della Resistenza sarà rimossa e i nuovi sviluppi effettuati manterranno il flusso del traffico al livello attuale.

Il sito pulito (corsia dedicata agli autobus) offrirà anche spazio per modalità attive (a piedi, in bicicletta, scooter ...), in sviluppo sul territorio. I marciapiedi saranno più confortevoli e la pista ciclabile bidirezionale esistente, da Avenue de Versailles a Rue du Bas Marin, sarà mantenuta. La pista sarà leggibile e sicura, con le biciclette separate dalle corsie automobilistiche.