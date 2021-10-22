Thiais
Il settore "Thiais", punto di partenza del prolungamento della linea 393 fino al Carrefour de la Résistance, avrà due stazioni: Carrefour de la Résistance e Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.
Il Sénia-Orly servirà il centro commerciale Thiais Village, ma anche l'importante deposito di autobus RATP, che impiega molti dipendenti.
La ricezione del prolungamento della linea 393 in questo settore porterà a miglioramenti stradali.
La rotatoria dell'incrocio della Resistenza sarà rimossa e i nuovi sviluppi effettuati manterranno il flusso del traffico al livello attuale.
Il sito pulito (corsia dedicata agli autobus) offrirà anche spazio per modalità attive (a piedi, in bicicletta, scooter ...), in sviluppo sul territorio. I marciapiedi saranno più confortevoli e la pista ciclabile bidirezionale esistente, da Avenue de Versailles a Rue du Bas Marin, sarà mantenuta. La pista sarà leggibile e sicura, con le biciclette separate dalle corsie automobilistiche.
La ZAC du Chemin des Carrières
All'ingresso del settore, l'autobus Sénia-Orly serve il futuro quartiere residenziale della ZAC Chemin des Carrières, situato a sud della rue du Bas Marin. La sua posizione consente di servire le future abitazioni situate a sud e a nord l'inizio della rue des Quinze Arpents, asse strutturante del progetto.
Lo ZAC Chemin des Carrières ospita abitazioni, magazzini e altri spazi pubblici. Il progetto prevede la costruzione di circa 700 unità abitative aggiuntive, nuovi spazi per attività commerciali e strutture pubbliche, che saranno tutti intorno al percorso Sénia-Orly.