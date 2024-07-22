Il primo anello del cavo è pronto per ospitare le cabine, tra le stazioni di Pointe du Lac e Limeil-Brévannes

3 passaggi per installare il cavo

L'installazione del cavo portante-trattore della tua funivia avviene in 3 fasi principali su tre settori:

1/ Protezione dell'area

2/ Svolgimento del cavo

3/ matrimonio del loop del cavo o "giunzione".

Feedback sull'installazione del cavo tra le stazioni di Pointe du Lac e Limeil Brévannes:

Primo passo: preparazione dell'area di svolgimento del cavo

Una volta completate le stazioni e sollevati i tralicci, il primo passo è quello di mettere in sicurezza l'area sorvolata dai futuri cavi, comprese strade e ferrovie. Questo per consentire uno svolgimento sicuro del cavo, mantenendo le condizioni di traffico di treni e automobili.

Per la prima sezione, una delle sfide era sorvolare i binari dello scalo di smistamento di Valenton, che era largo più di 110 metri. Le squadre hanno installato "passacavi", un tipo di gru con reti protettive su questi binari, su entrambi i lati dell'infrastruttura.

Due gru sono state erette su entrambi i lati dell'infrastruttura ferroviaria, situata tra i viadotti della linea ad alta velocità e della RN406. Questa imponente struttura, posizionata al millimetro, ha richiesto anni di studio e dialogo e ha mobilitato molte équipe specializzate.

L'installazione di questa protezione sopra il fascio ferroviario, appositamente progettata per questo sito, è stata effettuata in collaborazione con SNCF e ha richiesto un'interruzione della circolazione dei treni merci durante l'ultimo fine settimana di aprile: un appuntamento fissato diversi anni prima e tenuto.