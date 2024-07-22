Il primo anello del cavo è pronto per ospitare le cabine, tra le stazioni di Pointe du Lac e Limeil-Brévannes
Mentre quasi tutti i piloni sono ora installati, i primi metri del cavo che equipaggerà la 1a funivia dell'Ile-de-France sono stati posizionati sulla sezione che collega le stazioni di Pointe du Lac e Limeil-Brévannes.
Un cavo silenzioso
Il cavo che equipaggerà la linea C1 supporterà le 105 cabine che trasporteranno 11.000 passeggeri al giorno al momento della messa in servizio. Île-de-France Mobilités, proprietaria del progetto, ha selezionato, per la prima funivia urbana dell'Île-de-France, un cavo di fascia alta di nuova generazione, sia per garantire la sicurezza degli utenti, sia per il comfort uditivo dei residenti locali, la durata del cavo e la robustezza della funivia.
Questo cavo innovativo è composto da fili metallici ("trefoli") intrecciati con profili sintetici neri. Questo design liscia il cavo riducendo drasticamente le vibrazioni e il rumore emesso dal passaggio delle cabine, ma anche rendendolo più robusto.
3 passaggi per installare il cavo
L'installazione del cavo portante-trattore della tua funivia avviene in 3 fasi principali su tre settori:
1/ Protezione dell'area
2/ Svolgimento del cavo
3/ matrimonio del loop del cavo o "giunzione".
Feedback sull'installazione del cavo tra le stazioni di Pointe du Lac e Limeil Brévannes:
Primo passo: preparazione dell'area di svolgimento del cavo
Una volta completate le stazioni e sollevati i tralicci, il primo passo è quello di mettere in sicurezza l'area sorvolata dai futuri cavi, comprese strade e ferrovie. Questo per consentire uno svolgimento sicuro del cavo, mantenendo le condizioni di traffico di treni e automobili.
Per la prima sezione, una delle sfide era sorvolare i binari dello scalo di smistamento di Valenton, che era largo più di 110 metri. Le squadre hanno installato "passacavi", un tipo di gru con reti protettive su questi binari, su entrambi i lati dell'infrastruttura.
Due gru sono state erette su entrambi i lati dell'infrastruttura ferroviaria, situata tra i viadotti della linea ad alta velocità e della RN406. Questa imponente struttura, posizionata al millimetro, ha richiesto anni di studio e dialogo e ha mobilitato molte équipe specializzate.
L'installazione di questa protezione sopra il fascio ferroviario, appositamente progettata per questo sito, è stata effettuata in collaborazione con SNCF e ha richiesto un'interruzione della circolazione dei treni merci durante l'ultimo fine settimana di aprile: un appuntamento fissato diversi anni prima e tenuto.
Secondo passo: lo svolgimento del cavo
A causa del suo peso (10 kg / metro), l'operazione consiste nello svolgimento successivo di cavi di diametro crescente fino al cavo finale. I primi due cavi in Kevlar sottili e leggeri, chiamati "drizze", vengono installati a mano sui bilancieri nella parte superiore dei piloni.
Questo cavo è stato srotolato per azionare gradualmente diversi cavi di diametro sempre più grande, fino al cavo finale. Durante questo svolgimento, la tensione del cavo viene controllata da diversi dispositivi.
Terzo passo: giunzione o "matrimonio" del cavo
Il cavo finale è in posizione ai piloni, il loop è chiuso e le due estremità del cavo sono unite. Questa si chiama "giunzione", un'operazione interamente manuale che richiede grande tecnicità, precisione e rigore e più di venti persone mobilitate. Tutto viene misurato, controllato, prima che il cavo riposizionato venga ritensionato ai tralicci.
La scheda tecnica dello svolgimento del cavo su questa prima sezione
• 1 cavo portante-trattore di 5 cm di diametro e pesante circa 10kg/m, ovvero 33T su tutto il cavo
• 3600 metri di cavi installati tra Pointe du Lac e Limeil-Brévannes
• 2 cavi intermedi di cui 2 in Kevlar
• 10 compagni mobilitati per lo svolgimento del cavo + 20 per la giunzione