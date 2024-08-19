Le officine del garage C1: un cantiere procede a grandi passi

Essenziali per il funzionamento della funivia, serviranno:

- assistenza e manutenzione delle cabine;

- il deposito delle cabine ogni notte;

- ospitare il Posto di Comando Centralizzato (PCC) per gestire e supervisionare il funzionamento e la sicurezza della linea C1 e delle linee di autobus del settore.

Le pareti delle 2 officine-garage sono composte da 71 prepareti del peso medio di 7 tonnellate ciascuna, e sono allestite secondo un protocollo ben collaudato:

- ogni premuro viene controllato alla sua ricezione (qualità del calcestruzzo, dimensioni, colore ...);

- vengono poi capovolti verticalmente utilizzando una gru a torre e un tornitore di premura;

- l'imbracatura installa quindi le imbracature necessarie per il sollevamento;

- da lì, il capo manovra coordina il sollevamento del premuro tramite collegamento radio con l'operatore della gru e le squadre di boxer-falegnameria;

- una volta posizionato il premuro sul sottoscocca precedentemente realizzato (versato in loco), vengono effettuati gli ultimi aggiustamenti e controlli per stabilizzarne la posizione;

- viene quindi attaccato al telaio da parti metalliche e consolidato da puntelli in attesa del passo successivo (riempimento dei premuri con calcestruzzo).