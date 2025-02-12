L'intervista: Gilles Duquenoy, ingegnere agrario e project manager di Île-de-France Nature

Quando hai saputo del progetto C1 Cable, quali sono state le tue prime reazioni?

Tutto ciò che costituisce La Végétale - aree boschive e naturali, percorsi pedonali e ciclabili in un paesaggio preservato - potrebbe a prima vista sembrare abbastanza lontano da un progetto di funivia urbana. Il nostro progetto era già a buon punto e, di fronte alle nostre preoccupazioni, Île-de-France Mobilités si è immediatamente impegnata a svolgere un ampio lavoro di partenariato per consentire una buona integrazione delle infrastrutture nelle aree naturali, cercando soluzioni tecniche adeguate e sicure per mantenere gli alberi sotto la linea. Questo lavoro di partenariato è stato avviato fin dai primi studi sulla funivia nel 2014 ed è proseguito durante le varie fasi del progetto (diagramma di principio, AVP, PRO ...).

Per te, quali sono state le sfide particolari dell'inserimento del cavo C1 nella fusione verde? E come sono stati trattati tra SMER e Île-de-France Mobilités?

Ad esempio, il lavoro di stretta collaborazione ha permesso di adattare la posizione e l'altezza dei tralicci al fine di preservare il maggior numero possibile di alberi e preservare la biodiversità locale. Anche il trapianto di alberi che non possono essere tenuti al di sotto della linea, il rimboschimento, la ricostituzione di nuovi ambienti naturali come le zone umide fanno parte delle azioni positive svolte in collaborazione. Più in generale, la progettazione dei piloni e delle loro fondamenta, l'architettura delle stazioni e l'abbellimento dei piazzali sono stati finemente lavorati tra gli architetti e paesaggisti di Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature che progettano le strutture per lo SMER.

Quali sono i vantaggi attesi dagli utenti del flusso verde con il cavo C1?

La Végétale naturalmente avvantaggia i residenti locali per i loro spostamenti quotidiani, ma sarà anche una struttura importante per l'accesso alla natura e per il tempo libero. Grazie al lavoro di partnership svolto, con 3 stazioni direttamente accessibili dalla greenway, i due progetti fanno parte di un obiettivo comune di miglioramento della qualità della vita degli abitanti. La Végétale è un accesso privilegiato al C1 per gli spostamenti quotidiani e il C1 costituisce un facile accesso a La Végétale e alla cintura verde dell'Ile-de-France per il tempo libero. Soprattutto perché le biciclette saranno ammesse a bordo delle cabine!