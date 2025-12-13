Le principali tappe del progetto

La modernizzazione del trasporto quotidiano è una forte priorità per lo Stato. Pertanto, investendo e impegnandosi in progetti di trasporto pubblico (modernizzazione della RER, estensioni di linee metropolitane, creazione o estensione di tram e linee di autobus in siti dedicati), lo Stato desidera fornire ai residenti dell'Ile-de-France una rete di trasporto più efficiente, adatta a tutti e che consenta loro di ridurre i tempi di viaggio. La creazione del cavo C1 nel dipartimento della Val-de-Marne è finanziata al 21% dallo Stato e dall'Unione europea.

Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Sostiene inoltre lo sviluppo della pratica quotidiana della bicicletta e nuovi usi della strada come il carpooling o le corsie riservate a autobus e taxi. Sta sviluppando una politica risoluta per combattere la congestione e sostenere l'innovazione stradale. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione ha intrapreso la rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto per i residenti dell'Ile-de-France. La Regione è il principale finanziatore del progetto contribuendo al 49% del costo dell'opera.

Il Dipartimento della Val-de-Marne persegue una politica a favore della mobilità sul suo territorio, grazie allo sviluppo del trasporto pubblico, della mobilità dolce e del miglioramento del traffico automobilistico. Molti progetti sono quindi intrapresi dal Dipartimento come proprietario del progetto o finanziatore, che contribuirà a migliorare la qualità della vita della Val-de-Marnais. Il Dipartimento della Val-de-Marne fornisce il 30% del finanziamento del cavo C1.