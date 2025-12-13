Tempistica e finanziamento
Le principali tappe del progetto
2019
Inchiesta pubblica e dichiarazione di pubblica utilità
2022
Inizio dei lavori di concessione (deviazione delle reti sotterranee)
2023-2024
Lavori infrastrutturali: costruzione della funivia, stazioni e loro impianti
Da maggio a dicembre 2025
Prove di traffico e corsa a secco
13 dicembre 2025
Messa in servizio
Inizio 2026
Completamento dei lavori di finalizzazione intorno alle stazioni
Il progetto C1 Cable ha attraversato prima una fase di consultazione preliminare e poi una fase di consultazione continua che è proseguita durante gli studi preliminari nel 2018. Nel 2019 il progetto è stato poi sottoposto a un'inchiesta pubblica che ha portato all'ottenimento della dichiarazione di interesse di pubblica utilità.
Infrastruttura:
- Regione Île-de-France: 49%
- Il Dipartimento della Val-de-Marne: 30%
- Lo Stato e l'Unione Europea: 21%
Funzionamento e cabine: Île-de-France Mobilités 100%
I finanziatori del progetto
- La modernizzazione del trasporto quotidiano è una forte priorità per lo Stato. Pertanto, investendo e impegnandosi in progetti di trasporto pubblico (modernizzazione della RER, estensioni di linee metropolitane, creazione o estensione di tram e linee di autobus in siti dedicati), lo Stato desidera fornire ai residenti dell'Ile-de-France una rete di trasporto più efficiente, adatta a tutti e che consenta loro di ridurre i tempi di viaggio. La creazione del cavo C1 nel dipartimento della Val-de-Marne è finanziata al 21% dallo Stato e dall'Unione europea.
- Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Sostiene inoltre lo sviluppo della pratica quotidiana della bicicletta e nuovi usi della strada come il carpooling o le corsie riservate a autobus e taxi. Sta sviluppando una politica risoluta per combattere la congestione e sostenere l'innovazione stradale. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione ha intrapreso la rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto per i residenti dell'Ile-de-France. La Regione è il principale finanziatore del progetto contribuendo al 49% del costo dell'opera.
- Il Dipartimento della Val-de-Marne persegue una politica a favore della mobilità sul suo territorio, grazie allo sviluppo del trasporto pubblico, della mobilità dolce e del miglioramento del traffico automobilistico. Molti progetti sono quindi intrapresi dal Dipartimento come proprietario del progetto o finanziatore, che contribuirà a migliorare la qualità della vita della Val-de-Marnais. Il Dipartimento della Val-de-Marne fornisce il 30% del finanziamento del cavo C1.
- Île-de-France Mobilités è l'amministrazione aggiudicatrice del cavo C1. A tal biglietto, garantisce la coerenza tecnica e finanziaria del progetto e assicura il rispetto del programma. In qualità di autorità organizzatrice dei trasporti, progetta, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Al centro della rete di trasporto dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori di infrastrutture), decide e gestisce progetti per lo sviluppo e la modernizzazione di tutti i trasporti, investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Île-de-France Mobilités finanzia anche il 100% delle cabine e del funzionamento del cavo C1.