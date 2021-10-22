Controllo della linea
Ingresso alla stazione di Limeil-Brévannes
Installazioni armoniosamente integrate nel paesaggio
I garage e l'officina sono posizionati su entrambi i lati della stazione di Limeil-Brévannes. Il loro inserimento paesaggistico è stato particolarmente curato. Le piantagioni circondano gli edifici. Uno dei tetti è completamente vegetato, mentre l'altro supporta un impianto fotovoltaico di circa 500 m². Produce 103.600 kWh di elettricità verde tutto l'anno e alimenta l'illuminazione, le prese, il termoconvettore, lo scaldabagno e il carroponte della stazione.
Un sistema operativo rigoroso
L'esercizio della linea è gestito dal Centralized Control Post (PCC), situato presso la stazione di Limeil-Brévannes. Da questa stazione, gli operatori hanno tutte le informazioni e i mezzi per controllare la linea e agire in tempo reale sul suo funzionamento. Ad esempio, controllano le informazioni ai passeggeri, possono comunicare con i passeggeri e dispongono di schermi di videosorveglianza in cabina e sulle piattaforme. Sono supportati da stazioni di controllo locali (PCL), installate nelle altre 4 stazioni del cavo C1.
L'operatore del cavo C1
Nell'ambito delle deleghe di servizio pubblico e della modernizzazione della rete di autobus a periferia centrale ed esterna, Île-de-France Mobilités ha incaricato Transdev di gestire il cavo C1 e le linee di autobus del settore. Il funzionamento del cavo C1 da parte di Transdev è iniziato dalla messa in servizio il 13 dicembre 205, fino alla fine del contratto, vale a dire 4 anni.