Controllo della linea

Un sistema operativo rigoroso

L'esercizio della linea è gestito dal Centralized Control Post (PCC), situato presso la stazione di Limeil-Brévannes. Da questa stazione, gli operatori hanno tutte le informazioni e i mezzi per controllare la linea e agire in tempo reale sul suo funzionamento. Ad esempio, controllano le informazioni ai passeggeri, possono comunicare con i passeggeri e dispongono di schermi di videosorveglianza in cabina e sulle piattaforme. Sono supportati da stazioni di controllo locali (PCL), installate nelle altre 4 stazioni del cavo C1.