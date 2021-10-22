Il percorso e le stazioni

Il percorso del cavo C1

La 1a funivia dell'Île-de-France completa l'offerta di trasporto della rete Ile-de-France. Dalla sua messa in servizio il 13 dicembre 2025, il cavo C1 collega direttamente le città di Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton alla metropolitana 8 Créteil – Pointe du Lac. Questa modalità di trasporto attraente e innovativa fornisce una risposta concreta alle difficoltà di viaggio quotidiane incontrate dagli abitanti di queste città della Val-de-Marne (rete di trasporti pubblici limitata, autobus rallentati dagli ingorghi, ecc.). Collega il territorio al cuore del dipartimento, alle sue principali strutture (università, ospedali, ecc.) e al resto della regione dell'Île-de-France, e collega i quartieri densamente popolati al capolinea della metropolitana 8 e a tutti gli autobus in corrispondenza delle future stazioni.