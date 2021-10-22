Misure acustiche
Estratto dallo studio acustico
Misure proattive per controllare il livello sonoro del cavo C1
Fin dall'inizio del progetto, Île-de-France Mobilités è stata attenta a ottenere la migliore impronta possibile del cavo C1 sul suo ambiente. È in questo spirito che ha voluto imporre rigorosi standard acustici al produttore del cavo. La scelta del gruppo di imprese responsabile della sua realizzazione è stata quindi fatta, oltre a molti altri criteri, sui suoi impegni particolarmente avanzati in termini di acustica. Il controllo del livello sonoro è quindi consentito da diverse misurazioni.
Studi e modelli rigorosi
Poiché non esistono ancora norme sul rumore emesso dalle funivie, gli studi di impatto sono stati effettuati sulla base del regolamento sul "rumore di trasporto" e verificati secondo il regolamento sul "rumore di vicinato", essendo questi due approcci interessanti e complementari. Tutti gli studi e i modelli stabiliti indicano che il cavo C1 è pienamente conforme a queste normative, su tutta la linea, comprese stazioni e tralicci. Il rumore generato dalla funivia si fonde con il rumore ambientale misurato lungo l'intero percorso.
Un cavo portante – trattore di "nuova generazione"
Questa buona prestazione acustica è dovuta in particolare alla scelta del cavo portante – trattore. Si tratta di un cavo di nuova generazione, costituito da "trefoli" (fili metallici), ciascuno intrecciato con un profilo sintetico. Questo design rende il cavo quasi liscio. Le vibrazioni e il rumore emessi quando è in movimento sono quindi notevolmente ridotti.
Scelte tecniche e foniche adattate
Il sistema di motorizzazione scelto per il cavo C1 è uno dei più silenziosi. Nella stazione sono installati smorzatori di vibrazioni e le stazioni e i tetti sono insonorizzati.
Monitoraggio regolare del livello sonoro
Al fine di garantire che il rumore emesso dal cavo non costituisca un fastidio per i residenti locali, i livelli di rumore intorno alla funivia saranno monitorati dopo la sua messa in servizio, quindi regolarmente per i primi 10 anni di funzionamento.