Misure acustiche

Studi e modelli rigorosi

Poiché non esistono ancora norme sul rumore emesso dalle funivie, gli studi di impatto sono stati effettuati sulla base del regolamento sul "rumore di trasporto" e verificati secondo il regolamento sul "rumore di vicinato", essendo questi due approcci interessanti e complementari. Tutti gli studi e i modelli stabiliti indicano che il cavo C1 è pienamente conforme a queste normative, su tutta la linea, comprese stazioni e tralicci. Il rumore generato dalla funivia si fonde con il rumore ambientale misurato lungo l'intero percorso.