Nuova lineaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
La funivia genererà rumore?
Aggiornato il
Grande cura è stata posta nella progettazione del progetto, fin dalla sua nascita per limitare il più possibile le emissioni sonore. Tutte le misure e i dispositivi che lavorano in questa direzione sono stati implementati:
- selezione del tipo di cavo,
- selezione del sistema di motorizzazione più silenzioso,
- ubicazione della motorizzazione all'interno della stazione più lontana dalle abitazioni (a Temps Durable),
- isolamento acustico di stazioni e tetti.
Al fine di garantire che il rumore emesso dal cavo non costituisca un fastidio per i residenti locali, i livelli di rumore intorno alla funivia saranno monitorati dopo la sua messa in servizio, quindi regolarmente per i primi 10 anni di funzionamento.