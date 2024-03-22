La funivia genererà rumore?

Grande cura è stata posta nella progettazione del progetto, fin dalla sua nascita per limitare il più possibile le emissioni sonore. Tutte le misure e i dispositivi che lavorano in questa direzione sono stati implementati:

selezione del tipo di cavo,

selezione del sistema di motorizzazione più silenzioso,

ubicazione della motorizzazione all'interno della stazione più lontana dalle abitazioni (a Temps Durable),

isolamento acustico di stazioni e tetti.

Al fine di garantire che il rumore emesso dal cavo non costituisca un fastidio per i residenti locali, i livelli di rumore intorno alla funivia saranno monitorati dopo la sua messa in servizio, quindi regolarmente per i primi 10 anni di funzionamento.