La stazione motoria, minerale e vegetale

Il resort si trova in un settore emergente di Limeil-Brévannes e nell'estensione diretta e naturale di La Végétale. Il sito ospiterà sia la stazione, il posto di comando centralizzato della linea e l'officina-garage necessaria per parcheggiare le cabine e mantenerle. Questa stazione sarà anche il centro nevralgico della linea, in quanto ospiterà i motori della linea. Una grande spianata precederà l'accesso alla stazione. Questo nuovo spazio pubblico offrirà un luogo di incontro amichevole per viaggiatori e camminatori.

Nell'estensione di La Végétale

Tutti gli accessi alla stazione saranno su un unico livello dalle strade. Giochi di pendenze progressive, confortevoli e accessibili a tutti, saranno impreziositi da piante diversificate e mostreranno una tavolozza di colori che cambiano con le stagioni. Le aree piantate saranno anche superfici di infiltrazione per l'acqua piovana. A nord del resort, un prato rurale, di interesse ecologico e punteggiato da alberi endemici della regione, vestirà gli argini evitando l'erosione del suolo a lungo termine. Questi tumuli proverranno dal materiale di scavo del lavoro della stazione e della spianata. Tutti i nuovi spazi pubblici creati intorno alla stazione offriranno aree relax all'ombra degli alberi piantati nell'ambito del progetto, nonché arredi per il riposo e l'attesa.