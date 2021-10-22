Collegamenti

Linee RER A e RER E

La linea RER A è la più trafficata della rete di trasporti dell'Île-de-France. Trasporta più di 1 milione di passeggeri al giorno, di cui circa 600.000 sulle parti della linea ad est di Châtelet – Les Halles. Asse ovest-est che struttura la regione dell'Île-de-France, serve i principali poli del cuore dell'agglomerato. Vincennes è l'ultima stazione del tronco comune della RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay si trovano ciascuna su uno dei due rami orientali della linea (rispettivamente in direzione di Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).

La linea RER E serve l'est della regione dell'Île-de-France su un asse nord-sud. La stazione di Val de Fontenay è servita dalla diramazione Noisy-le-Sec – Tournan, che consente un collegamento con Haussmann-Saint-Lazare, attraverso la Gare du Nord e la Gare de l'Est. Il progetto di estensione della RER E, denominato progetto Eole, consiste nell'estensione della linea E della RER dall'attuale stazione capolinea Haussmann-Saint-Lazare di Parigi a Nanterre la Folie nel 2022 e poi a Mantes-la-Jolie entro il 2024.