L'inchiesta pubblica sul progetto di estensione della linea 1 a Val de Fontenay si è tenuta dal 31 gennaio al 2 marzo 2022 sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente, presieduta da Jean-Pierre Chaulet, e composta da 4 membri titolari: Jean-François Biechler, Jordan Bonaty, Alain Charliac e Nicole Soilly. Prima della dichiarazione di pubblica utilità, ha costituito una nuova fase di partecipazione pubblica che mirava a:

Presentare le caratteristiche del progetto e le condizioni del suo inserimento nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;

Raccogliere l'espressione del pubblico al fine di fornire informazioni utili per la valutazione del progetto e affinare la prosecuzione degli studi.

La commissione d'inchiesta indipendente ha elaborato una relazione sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica e ha espresso il suo parere sulla proroga proposta.