L'inchiesta pubblica del 2022
L'inchiesta pubblica
L'inchiesta pubblica sul progetto di estensione della linea 1 a Val de Fontenay si è tenuta dal 31 gennaio al 2 marzo 2022 sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente, presieduta da Jean-Pierre Chaulet, e composta da 4 membri titolari: Jean-François Biechler, Jordan Bonaty, Alain Charliac e Nicole Soilly. Prima della dichiarazione di pubblica utilità, ha costituito una nuova fase di partecipazione pubblica che mirava a:
- Presentare le caratteristiche del progetto e le condizioni del suo inserimento nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;
- Raccogliere l'espressione del pubblico al fine di fornire informazioni utili per la valutazione del progetto e affinare la prosecuzione degli studi.
La commissione d'inchiesta indipendente ha elaborato una relazione sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica e ha espresso il suo parere sulla proroga proposta.
La relazione della commissione d'inchiesta
Mai 2022
Conclusioni e parere motivato della commissione d'inchiesta
Juin 2022
Percorso presentato all'inchiesta pubblica nel 2022
Modalità di informazione e partecipazione
Dal 31 gennaio al 2 marzo 2022, diverse modalità erano a disposizione del pubblico:
- Gli avvisi potrebbero essere depositati sul registro digitale e sui registri cartacei nei municipi di Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Parigi 12 e Vincennes, nelle prefetture di Parigi, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, o inviati direttamente alla commissione d'inchiesta via e-mail o posta.
- 14 sessioni di scambio con la commissione d'inchiesta sono state organizzate a Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Parigi 12 ° arrondissement e Vincennes.
- Il 10, 15 e 24 febbraio 2022 si sono svolti 3 incontri pubblici alla presenza del titolare del progetto e della commissione d'inchiesta.
- Il fascicolo dell'inchiesta pubblica è stato consultabile nei municipi e nelle prefetture e rimane accessibile sul sito web del progetto, nella mediateca.