L'inchiesta pubblica del 2022

L'inchiesta pubblica

L'inchiesta pubblica sul progetto di estensione della linea 1 a Val de Fontenay si è tenuta dal 31 gennaio al 2 marzo 2022 sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente, presieduta da Jean-Pierre Chaulet, e composta da 4 membri titolari: Jean-François Biechler, Jordan Bonaty, Alain Charliac e Nicole Soilly. Prima della dichiarazione di pubblica utilità, ha costituito una nuova fase di partecipazione pubblica che mirava a:

  • Presentare le caratteristiche del progetto e le condizioni del suo inserimento nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio;
  • Raccogliere l'espressione del pubblico al fine di fornire informazioni utili per la valutazione del progetto e affinare la prosecuzione degli studi.

La commissione d'inchiesta indipendente ha elaborato una relazione sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica e ha espresso il suo parere sulla proroga proposta.

La relazione della commissione d'inchiesta

Mai 2022

Conclusioni e parere motivato della commissione d'inchiesta

Juin 2022

Percorso presentato all'inchiesta pubblica nel 2022

Questo percorso viene riesaminato alla fine dell'inchiesta pubblica del 2022, senza mettere in discussione il servizio delle 3 stazioni (Les Rigollots, Grands Pêchers, Val de Fontenay).

Modalità di informazione e partecipazione

Dal 31 gennaio al 2 marzo 2022, diverse modalità erano a disposizione del pubblico:

  • Gli avvisi potrebbero essere depositati sul registro digitale e sui registri cartacei nei municipi di Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Parigi 12 e Vincennes, nelle prefetture di Parigi, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, o inviati direttamente alla commissione d'inchiesta via e-mail o posta.
  • 14 sessioni di scambio con la commissione d'inchiesta sono state organizzate a Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Parigi 12 ° arrondissement e Vincennes.
  • Il 10, 15 e 24 febbraio 2022 si sono svolti 3 incontri pubblici alla presenza del titolare del progetto e della commissione d'inchiesta.
  • Il fascicolo dell'inchiesta pubblica è stato consultabile nei municipi e nelle prefetture e rimane accessibile sul sito web del progetto, nella mediateca.
