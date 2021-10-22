Metropolitanalinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Libreria multimediale

2022. Decisione dello Stato

Comunicato stampa IDFM a seguito della decisione dello Stato

PDF

 -  338.6 KB

2022. Dichiarazione di progetto

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022

PDF

 -  194.9 KB

Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022

PDF

 -  321.1 KB

Allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022

PDF

 -  321.1 KB

2022. Inchiesta pubblica

Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2021

PDF

 -  202.6 KB

Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica

PDF

 -  261.0 KB

Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica - allegati

PDF

 -  30.2 KB

Poster dell'inchiesta pubblica

PDF

 -  86.9 KB

Pacchetto informativo

PDF

 -  2.0 MB

Guida alla lettura del fascicolo dell'inchiesta pubblica

PDF

 -  43.3 KB

Comunicato stampa

PDF

 -  565.6 KB

Poster dell'inchiesta pubblica - 3° incontro

PDF

 -  871.3 KB

Relazione della commissione d'inchiesta

PDF

 -  4.7 MB

Parere e conclusioni motivate della commissione d'inchiesta 2.0 MiB

PDF

 -  2.0 MB

2021. Fascicolo dell'inchiesta pubblica

Allegato A - Informazioni giuridiche e amministrative

PDF

 -  1.6 MB

Allegato B - Nota esplicativa

PDF

 -  14.2 MB

Allegato C - Mappa del sito

PDF

 -  854.0 KB

Allegato D - Piano generale dei lavori

PDF

 -  2.2 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 0 - Introduzione

PDF

 -  1.8 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 1 - Sintesi non tecnica

PDF

 -  13.1 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 2 - Alternative

PDF

 -  2.7 MB

Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 3 - Descrizione del progetto

PDF

 -  10.9 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (1/2)

PDF

 -  26.6 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (2/2)

PDF

 -  28.4 MB

Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 5 - Impatti e misure

PDF

 -  20.0 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 6 - Vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai grandi rischi

PDF

 -  990.7 KB

Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 7 - Infrastrutture di trasporto

PDF

 -  1.7 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 8 - Impatto Natura 2000

PDF

 -  2.1 MB

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 9 - Metodi e autori

PDF

 -  7.5 MB

Allegato F - Valutazione sommaria delle spese

PDF

 -  543.7 KB

Allegato G - Valutazione socioeconomica

PDF

 -  12.3 MB

Allegato H - Compatibilità dei documenti urbanistici

PDF

 -  13.4 MB

Allegato I - Allegati (1/2)

PDF

 -  31.4 MB

Allegato I - Allegati (2/2)

PDF

 -  18.8 MB

2020. Schema

Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2020

PDF

 -  173.9 KB

Diagramma schematico

PDF

 -  21.3 MB

Newsletter

Newsletter n°1

PDF

 -  1.9 MB

Newsletter n°2

PDF

 -  816.5 KB

Schede tematiche

Scheda di previsione del traffico

PDF

 -  474.3 KB

Scheda dei costi del progetto

PDF

 -  504.4 KB

Scheda Le stazioni

PDF

 -  876.0 KB

Scheda Le trame

PDF

 -  876.0 KB

Scheda informativa sui dati urbani

PDF

 -  939.3 KB

Scheda informativa Il terreno

PDF

 -  156.4 KB

Scheda I lavori

PDF

 -  403.9 KB

Scheda Il Bois de Vincennes

PDF

 -  690.7 KB

2016. Studi approfonditi

Scheda informativa - indagini geotecniche

PDF

 -  1.9 MB

Comunicato stampa - 18102016

PDF

 -  316.4 KB

2014-2015. Risultati della consultazione

Risultati della consultazione

PDF

 -  2.2 MB

Sintesi dei risultati della consultazione

PDF

 -  697.3 KB

Relazione del garante

PDF

 -  161.0 KB

L1VDF-Bilancio Appendici

PDF

 -  16.3 MB

Valutazione della consultazione interattiva

PDF

 -  18.4 MB

Approvazione dei risultati della consultazione

PDF

 -  691.7 KB

2014. CNDP

Decisione del CNDP del 2 luglio 2014

PDF

 -  368.2 KB

Decisione del CNDP del 4 giugno 2014

PDF

 -  507.4 KB

2014. Questionario sulla consultazione

Risultati del questionario

PDF

 -  368.2 KB

Questionario sulla consultazione

PDF

 -  325.6 KB

2014. Documenti delle riunioni pubbliche

Resoconto dell'incontro dei viaggiatori in Val de Fontenay

PDF

 -  309.2 KB

Incontri pubblici - Slideshow di presentazione

PDF

 -  15.3 MB

Rapporto dell'incontro locale al mercato Diderot

PDF

 -  513.6 KB

Verbale della riunione delle parti interessate

PDF

 -  2.0 MB

Incontro pubblico Vincennes - Resoconto integrale - 24-11-14

PDF

 -  1.2 MB

Incontro pubblico Vincennes - Sintesi - 24-11-14

PDF

 -  457.0 KB

Resoconto dell'incontro dei viaggiatori a Château de Vincennes

PDF

 -  472.9 KB

Incontro pubblico Montreuil - Resoconto integrale - 021214

PDF

 -  655.1 KB

Incontro pubblico Montreuil - Sintesi - 021214

PDF

 -  385.2 KB

Incontro pubblico Fontenay-sous-Bois - Resoconto integrale - 171214

PDF

 -  489.8 KB

Incontro pubblico Fontenay-sous-Bois - Relazione di sintesi - 171214

PDF

 -  398.6 KB

2014. Strumenti informativi

Pacchetto informativo

PDF

 -  10.2 MB

Opuscolo

PDF

 -  597.4 KB

Le cifre della consultazione

PDF

 -  89.7 KB

2013. Scheda degli obiettivi e caratteristiche principali

Cartella degli obiettivi e caratteristiche principali

PDF

 -  8.2 MB

Deliberazione dello STIF del 10 dicembre 2013

PDF

 -  118.2 KB