Libreria multimediale

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Comunicato stampa IDFM a seguito della decisione dello Stato
PDF
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022
Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022
Allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022
Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2021
Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica
Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica - allegati
Poster dell'inchiesta pubblica
Pacchetto informativo
Guida alla lettura del fascicolo dell'inchiesta pubblica
Comunicato stampa
Poster dell'inchiesta pubblica - 3° incontro
Relazione della commissione d'inchiesta
Parere e conclusioni motivate della commissione d'inchiesta 2.0 MiB
Allegato A - Informazioni giuridiche e amministrative
Allegato B - Nota esplicativa
Allegato C - Mappa del sito
Allegato D - Piano generale dei lavori
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 0 - Introduzione
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 1 - Sintesi non tecnica
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 2 - Alternative
Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 3 - Descrizione del progetto
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (1/2)
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (2/2)
Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 5 - Impatti e misure
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 6 - Vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai grandi rischi
Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 7 - Infrastrutture di trasporto
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 8 - Impatto Natura 2000
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 9 - Metodi e autori
Allegato F - Valutazione sommaria delle spese
Allegato G - Valutazione socioeconomica
Allegato H - Compatibilità dei documenti urbanistici
Allegato I - Allegati (1/2)
Allegato I - Allegati (2/2)
Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2020
Diagramma schematico
Newsletter n°1
Newsletter n°2
Scheda di previsione del traffico
Scheda dei costi del progetto
Scheda Le stazioni
Scheda Le trame
Scheda informativa sui dati urbani
Scheda informativa Il terreno
Scheda I lavori
Scheda Il Bois de Vincennes
Scheda informativa - indagini geotecniche
Comunicato stampa - 18102016
Risultati della consultazione
Sintesi dei risultati della consultazione
Relazione del garante
L1VDF-Bilancio Appendici
Valutazione della consultazione interattiva
Approvazione dei risultati della consultazione
Decisione del CNDP del 2 luglio 2014
Decisione del CNDP del 4 giugno 2014
Risultati del questionario
Questionario sulla consultazione
Resoconto dell'incontro dei viaggiatori in Val de Fontenay
Incontri pubblici - Slideshow di presentazione
Rapporto dell'incontro locale al mercato Diderot
Verbale della riunione delle parti interessate
Incontro pubblico Vincennes - Resoconto integrale - 24-11-14
Incontro pubblico Vincennes - Sintesi - 24-11-14
Resoconto dell'incontro dei viaggiatori a Château de Vincennes
Incontro pubblico Montreuil - Resoconto integrale - 021214
Incontro pubblico Montreuil - Sintesi - 021214
Incontro pubblico Fontenay-sous-Bois - Resoconto integrale - 171214
Incontro pubblico Fontenay-sous-Bois - Relazione di sintesi - 171214
Opuscolo
Le cifre della consultazione
Cartella degli obiettivi e caratteristiche principali
Deliberazione dello STIF del 10 dicembre 2013