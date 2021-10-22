Proprietario del progetto

Ruolo definito dalla legge del 12 luglio 1985 sulla gestione di progetti pubblici: "l'amministrazione aggiudicatrice di un progetto è la persona giuridica per la quale l'opera è costruita. […]. Spetta ad esso, dopo aver accertato la fattibilità e l'opportunità dell'operazione proposta, determinarne l'ubicazione, definirne il programma, stabilire la dotazione finanziaria prevista, assicurarne il finanziamento, scegliere il processo secondo il quale l'opera sarà realizzata e concludere, con gli appaltatori e gli appaltatori da lui scelti, i contratti per la realizzazione degli studi e l'esecuzione dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice definisce nel programma gli obiettivi dell'operazione e le esigenze che essa deve soddisfare, nonché i vincoli e le esigenze di qualità sociale, urbanistica, architettonica, funzionale, tecnica ed economica, di integrazione nel paesaggio e di tutela dell'ambiente».