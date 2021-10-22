Glossario
Stazione posteriore
Una stazione posteriore corrisponde a un'estensione di uno o due binari per diverse centinaia di metri che consente ai treni di cambiare binario dietro la stazione per ripartire nella direzione opposta senza interrompere il traffico di altri treni.
Capacità di una linea
La capacità di una linea di trasmissione si riferisce al numero di persone che possono essere trasportate su di essa. Viene calcolato in base alla capacità di ciascun treno e alla frequenza massima.
Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP)
La Commissione nazionale per il dibattito pubblico è un'autorità amministrativa indipendente creata nel 1995, responsabile di garantire la partecipazione del pubblico al processo di sviluppo di grandi progetti di sviluppo o di attrezzature che presentano forti interessi socioeconomici o hanno impatti significativi sull'ambiente o sulla pianificazione territoriale. Secondo il decreto n. 2002-1275 sull'organizzazione del dibattito pubblico e la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, il rinvio al CNDP è obbligatorio per qualsiasi progetto infrastrutturale il cui importo è stimato in oltre 300 milioni di euro. Una volta colto, il CNDP decide se organizzare o meno un dibattito pubblico sul progetto. In quest'ultimo caso, può raccomandare all'amministrazione aggiudicatrice di condurre una consultazione, con o senza garante da essa nominato. Maggiori informazioni suwww.debatpublic.fr.
Consultazione
La consultazione è un momento di informazione e scambio con il pubblico al fine di presentare l'opportunità e le caratteristiche principali del progetto. Inquadrato dall'articolo L.300-2 del codice urbanistico o dall'articolo R 121-2 del codice dell'ambiente a seconda del contesto del progetto, mira a raccogliere le osservazioni e le opinioni di tutte le parti interessate del territorio sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto. Questa fase si conclude con una valutazione approvata dal Consiglio STIF, che riferisce sugli scambi e le opinioni espresse durante la fase di consultazione con il pubblico.
Dossier Obiettivi e Caratteristiche Principali (DOCP)
Il Dossier Obiettivi e Caratteristiche Principali (DOCP) è il supporto dello STIF per la presentazione dei suoi progetti nella fase di studio preliminare. La sua approvazione da parte del Consiglio STIF segna l'inizio della consultazione preliminare con i funzionari eletti e la popolazione.
Inchiesta pubblica
L'ultima fase della consultazione pubblica, l'inchiesta pubblica mira a presentare il progetto e i suoi impatti sull'ambiente, nonché le misure che saranno adottate per limitarne gli effetti, consentendo al pubblico di esprimere nuovamente la propria opinione sul progetto. L'inchiesta è aperta con ordinanza del prefetto, che nomina un commissario d'inchiesta o una commissione d'inchiesta pubblica composta da più membri. Al termine dell'indagine, il commissario inquirente redige una relazione, sulla base della quale esprime parere favorevole o sfavorevole, il parere favorevole può, se necessario, essere accompagnato da riserve e/o raccomandazioni. È sulla base di questo parere che la dichiarazione di pubblica utilità sarà adottata dal prefetto.
Studio d'impatto
Lo studio di impatto è sia una procedura amministrativa che un approccio scientifico preliminare volto ad analizzare l'integrazione del progetto in tutte le componenti dell'ambiente (acqua, aria, suolo, piante e animali). Si tratta di un documento che dovrebbe consentire di valutare e valutare l'impatto a breve, medio e lungo termine di determinati progetti sull'ambiente a monte del processo decisionale. La realizzazione dello studio di impatto appare quindi come uno strumento messo a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice pubblica o privata per progettare un progetto rispettoso dell'ambiente. Questo è il motivo per cui lo studio deve iniziare molto presto nel progetto, nella fase di schizzo tecnico, e continuare durante tutta la fase di sviluppo.
Garante
Un garante è una persona indipendente nominata dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP), il cui ruolo è quello di fornire tutte le garanzie di sincerità e trasparenza nelle informazioni messe a disposizione del pubblico, sia nei documenti che negli scambi con il pubblico. Il suo ruolo è quello di garantire che le raccomandazioni del CNDP sulle modalità di consultazione siano attuate.
L'Unione dei trasporti dell'Ile-de-France (STIF)
Lo STIF è l'autorità organizzatrice dei trasporti nell'Île-de-France. Definisce e sovvenziona l'offerta di servizi offerti ai passeggeri e migliora il sistema di trasporto pubblico dell'Ile-de-France definendo il contenuto dei progetti di investimento. Emanazione delle autorità locali (regione Ile-de-France, municipio di Parigi e gli altri 7 dipartimenti dell'Ile-de-France), è presieduto dal presidente della regione Ile-de-France, che gestisce il bilancio operativo annuale per il trasporto pubblico nell'Ile-de-France. Per migliorare i trasporti nell'Ile-de-France, STIF favorisce due tipi di soluzioni: - La creazione di nuove linee e l'estensione di quelle esistenti - Il miglioramento della qualità del servizio in termini di comfort, frequenza, accessibilità, servizio notturno e nei fine settimana.
Proprietario del progetto
Ruolo definito dalla legge del 12 luglio 1985 sulla gestione di progetti pubblici: "l'amministrazione aggiudicatrice di un progetto è la persona giuridica per la quale l'opera è costruita. […]. Spetta ad esso, dopo aver accertato la fattibilità e l'opportunità dell'operazione proposta, determinarne l'ubicazione, definirne il programma, stabilire la dotazione finanziaria prevista, assicurarne il finanziamento, scegliere il processo secondo il quale l'opera sarà realizzata e concludere, con gli appaltatori e gli appaltatori da lui scelti, i contratti per la realizzazione degli studi e l'esecuzione dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice definisce nel programma gli obiettivi dell'operazione e le esigenze che essa deve soddisfare, nonché i vincoli e le esigenze di qualità sociale, urbanistica, architettonica, funzionale, tecnica ed economica, di integrazione nel paesaggio e di tutela dell'ambiente».
Nuova Grande Parigi
Un ambizioso progetto di modernizzazione e sviluppo dei trasporti nell'Île-de-France avviato dal Primo Ministro il 6 marzo 2013, il Nuovo Grand Paris migliorerà gli spostamenti per tutti i residenti dell'Ile-de-France e rafforzerà l'attrattiva delle aree in rapido sviluppo. Articola in modo coerente le esigenze di ammodernamento ed estensione della rete esistente, nonché la creazione di nuove linee automatiche della metropolitana. Questi risultati sono sostenuti da un impegno storico dello Stato, della Regione Île-de-France e dei Dipartimenti. La gestione del progetto sarà fornita da RATP, RFF, SNCF, SGP, autorità locali e STIF.
Hub di interscambio multimodale
Un hub di interscambio multimodale è un luogo di articolazione delle reti di trasporto che mira a facilitare la pratica di diversi modi di trasporto passeggeri. Ha lo scopo di promuovere i collegamenti e l'accessibilità alla rete di trasporto.
Porta di piano
Le porte di banchina sono apparecchiature situate sul bordo delle piattaforme e costituite da porte automatiche che si aprono quando un treno della metropolitana è fermo alla stazione. È un sistema che garantisce la sicurezza dei passeggeri sulle piattaforme
Piano generale per la regione Île-de-France (SDRIF)
Documento di pianificazione urbana preparato e votato dal Consiglio regionale dell'Île-de-France il 18 ottobre 2013, lo SDRIF mira a controllare la crescita urbana e demografica e l'uso dello spazio, garantendo al contempo l'influenza internazionale della regione dell'Île-de-France. Specifica i mezzi da attuare per correggere le disparità spaziali, sociali ed economiche, coordinare l'offerta di viaggi e preservare le aree rurali e naturali, al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo sostenibile della Regione.
Trincea coperta
Una trincea coperta è un metodo di costruzione utilizzato per costruire una stazione o una struttura di servizio dalla superficie e poi sottoterra, al riparo da una copertura. Si tratta di una struttura sotterranea simile a un tunnel. L'unica differenza è che la trincea coperta è fatta all'aperto. Una volta completato, il lavoro viene riempito al livello del terreno naturale originale.
Trincea aperta
Una trincea aperta è un metodo di costruzione utilizzato per costruire una stazione o una struttura di servizio dalla superficie e poi sottoterra, all'aperto.
TBM
Una TBM è uno strumento di ingegneria civile (tecniche di costruzione civile) utilizzato per scavare gallerie, lavorando in modo continuo e a sezione completa. La TBM svolge diverse funzioni: - Abbattimento del terreno; - Rimozione del materiale di scavo con vari mezzi; - Installazione di supporti (dispositivo di supporto).
Zone d'aménagement concertée (ZAC)
Procedura di sviluppo, una zona di sviluppo concertato è un settore identificato da un perimetro all'interno del quale una comunità o un'istituzione pubblica decide di realizzare sviluppi e attrezzature di terreni per la costruzione di abitazioni, negozi o poli di attività economiche. Uno degli obiettivi principali di questa procedura è facilitare la consultazione tra le autorità pubbliche e i promotori privati.
Zona di protezione del patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico (ZPPAUP)
Lo scopo di una ZPPAUP è garantire la protezione del patrimonio paesaggistico e urbano e valorizzare quartieri e siti da proteggere per motivi estetici o storici.
Area naturale di interesse ecologico, faunistico e floristico (ZNIEFF)
Un'area naturale di interesse ecologico, floristico e faunistico è definita dall'identificazione scientifica di un settore particolarmente interessante dal punto di vista ecologico. Lo ZNIEFF è uno strumento per la conoscenza degli ambienti naturali, che si traduce in un approccio di inventario condotto su tutto il territorio, su scala regionale. Lo ZNIEFF non ha valore legale diretto. Esso è inteso a informare le decisioni di pianificazione territoriale per quanto riguarda il principio della conservazione del patrimonio naturale.