Alla stazione di Noisy-le-Sec, la posizione della stazione T1 sarà modificata e promuoverà percorsi pedonali più confortevoli e sicuri tra T1, la stazione RER e le fermate degli autobus sul Boulevard de la République. Il progetto di estensione del tram T1 modificherà anche il piano del traffico intorno alla stazione, compresa la creazione di un'area pedonale su rue Jean Jaurès tra rue de l'Union e rue Adrien Damoiselet.
Progetti correlati
Altri progetti correlati, indipendenti dal progetto di riqualificazione del cluster, sono stati presi in considerazione nello sviluppo e nella definizione del progetto, in quanto potrebbero aumentare i flussi commerciali o modificare i percorsi.
La ristrutturazione della rete di autobus nel 2024
Piano di ristrutturazione della rete di autobus in relazione all'orizzonte di messa in servizio della M11 e T1
La messa in servizio della linea 11 della metropolitana nel giugno 2024 e l'estensione del T1 nel 2027 richiedono la ristrutturazione della rete di autobus, in particolare nella zona della stazione di Noisy-le-Sec che attualmente ha 3 linee di autobus (143, 105 e 545). La ristrutturazione degli autobus riequilibra l'offerta di autobus tra i due accessi alla stazione di Noisy-le-Sec. La linea 545 sarà rimossa e sostituita da una nuova linea di autobus, la 245, per la quale verranno create nuove fermate in entrambi i sensi di marcia al livello inferiore del polo, all'incrocio tra rue Marc Sangnier e rue de la Gare, e in collegamento diretto con il sottopassaggio di accesso alle banchine del livello inferiore. Questa ristrutturazione sarà accompagnata da lavori sulle strade e sui corrispondenti marciapiedi.
L'estensione del tram T1 nel 2027 fino a rue de Rosny a Montreuil, poi a Val de Fontenay nel 2029
La riqualificazione dell'accesso secondario prevista per il 2025
Accesso secondario riqualificato. Intento di sviluppo non contrattuale.
La riqualificazione dell'accesso secondario, effettuata da SNCF Gares & Connexions, mira a migliorare la visibilità dell'accesso al sottopassaggio. Questo progetto consiste nella creazione di una copertura che integra l'accesso al sottopassaggio e una conseguente offerta di posti auto per biciclette (480 posti) che è accompagnata da un piazzale paesaggistico al posto di alcuni posti auto del park and ride, il cui ingresso sarà spostato più a ovest.
L'estensione della RER E a Nanterre nel 2024 e Mantes-la-Jolie nel 2026
Guidato da SNCF Réseau e Île de France Mobilités, il progetto mira a estendere la RER E dalla stazione di Haussmann - Saint-Lazare alla stazione di Mantes-la-Jolie, via La Défense e Nanterre per soddisfare le esigenze di viaggio delle aree abitative densamente popolate, che concentrano circa 2 milioni di lavoratori. La prima fase dell'estensione a Nanterre La Folie è stata commissionata nella prima metà del 2024 e la seconda fase a Mantes-la-Jolie è prevista per il 2026. Questa estensione offrirà un percorso diretto da Noisy-le-Sec a La Défense.
Il prolungamento del tram-treno T11 fino a Noisy-le-Sec
A lungo termine, l'estensione del tram-treno T11 da Le Bourget a Noisy-le-Sec, effettuata da SNCF Réseau e Île de France Mobilités, porterà una nuova offerta di trasporto ai noiséens. Questa linea permetterà di essere in rapida interconnessione con la RER A, B, C e D senza passare per Parigi. I marciapiedi T11 saranno situati a nord della stazione e saranno collegati al polo tramite un'estensione del sottopassaggio esistente programmato nell'ambito del progetto T11 e la futura passerella pedonale prevista nell'ambito del progetto hub.