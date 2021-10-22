Progetti correlati

La messa in servizio della linea 11 della metropolitana nel giugno 2024 e l'estensione del T1 nel 2027 richiedono la ristrutturazione della rete di autobus, in particolare nella zona della stazione di Noisy-le-Sec che attualmente ha 3 linee di autobus (143, 105 e 545). La ristrutturazione degli autobus riequilibra l'offerta di autobus tra i due accessi alla stazione di Noisy-le-Sec. La linea 545 sarà rimossa e sostituita da una nuova linea di autobus, la 245, per la quale verranno create nuove fermate in entrambi i sensi di marcia al livello inferiore del polo, all'incrocio tra rue Marc Sangnier e rue de la Gare, e in collegamento diretto con il sottopassaggio di accesso alle banchine del livello inferiore. Questa ristrutturazione sarà accompagnata da lavori sulle strade e sui corrispondenti marciapiedi.