Qual è il progetto di estensione del tram 1 a Nanterre e Rueil-Malmaison?

Questo progetto è una continuazione della linea tranviaria T1 attualmente in servizio (tra Noisy-le-Sec e Asnières-Gennevilliers – Les Courtilles) e del progetto T1 Ouest Asnières – Colombes.

Prevede di estendere il tram 1 da Colombes (stazione Victor Basch del tram 2), a Nanterre e Rueil-Malmaison nell'Hauts-de-Seine, vale a dire 15 stazioni aggiuntive su un percorso di 7,5 km.

Questa estensione si collegherà con la RER A e la linea L alla stazione Nanterre-Université e con la futura linea 15 della metropolitana alla stazione Nanterre-La Boule. Il tram fornirà un accesso diretto al quartiere Petit Nanterre, all'Università Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, a Place de la Boule a Nanterre e ai centri urbani di Nanterre e Rueil-Malmaison.