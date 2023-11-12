Avis publiés

Bus

Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Le Perreux-sur-Marne

Non à l'isolement du quartier des Joncs Marins

Nous sommes déjà dans un quartier isolé du centre ville du Perreux, pourquoi ajouter des voies de bus centrales qui vont isoler encore plus le quartier des Joncs Marins, comme le périphérique isole Pa

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Non à la séparation du Perreux en deux

La voie centrale que vous proposez va découper la ville en deux et encore plus isolé le quartier des joncs marins. Maintenez les voies de bus telles qu'elles existent déjà sur le boulevard d'Alsace L

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Un nouveau mur de Berlin au Perreux

Bonjour Dans le PLU de Perreux madame la Maire insiste sur la nécessité de mieux relier le quartier des joncs marins au reste de la ville. Votre projet fait tout le contraire. Les accès traversant

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Plu du Perreux sur Marne

Le projet bus bords de marne entraine la suppression de nombreuses places de parking, bld Alsace Lorraine, cote Nord numeros impairs. Cela au prejudice des commences. Le Plu stipule que les commerces

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Pas de voies centrales pour le Bus des Bords de Marne sur Le Perreux

Le projet va couper le quartier des Joncs Marins du centre ville du Perreux. Pourquoi ne pas maintenir les 2 voix de bus actuelles dans chaque sens plutôt que de vouloir mettre des voies centrales d

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Avis Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE

Avis de APLP En tant qu’association locale reconnue, APLP a participé à la concertation BBM préalable sur le projet initial qui s’est tenue en 2020 et 2021. Notre association a déposé un avis faisa

Fichier - 317.9 KB

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Une MCDU pertinente pour un projet utile, économique et écologique

Je suis totalement en accord avec les aménagements proposés dans ce document de MCDU. Habitant depuis une quinzaine d'années dans le quartier des joncs marins, au Perreux-sur-Marne, je ne peux que

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Bus 113 : Nogent RER <--> Chelles toujours j'espère ?

Bonjour, 1) je ne comprends pas : le trajet vers/depuis la gare RER de Nogent/marne n'est pas indiqué. Hors c'est le trajet actuel du 113. Vous n'allez quand même pas nous dire que vous avez l'intent

Publié le

Neuilly-Plaisance à Neuilly-sur-Marne

Pour

L intérêt de ce projet est (selon Ile de France mobilités) d "Offrir un moyen de transport rapide, fiable et confortable" Mais comment être rapide si les bus se retrouvent dans la circulation automob

Publié le

Le Perreux-sur-Marne

Liaison RER A de Nogent sur Marne et évaluation des bouchons.

Il est étonnant que le "rabattement" ne concerne pas aussi la gare RER de Nogent-sur-Marne. Je demande donc que l'on étudie le prolongement du projet jusqu'à la gare du RER A de Nogent-sur-Marne, ce q