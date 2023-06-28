Financement et acteurs

Ile-de-France Mobilités
Le projet est conduit sous maîtrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités fédère les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports. Île-de-France Mobilités, veille au respect du programme, du calendrier et du coût de l’opération Bus Bords de Marne, des premières phases de concertation jusqu’à la mise en service.