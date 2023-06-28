Bus

Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Financement et acteurs

Les acteurs du projet

Visuel présentant le maître d'ouvrage, les financeurs, les communes traversées et les partenaires.

Maître d'ouvrage : Île de France Mobilités

Financeurs : Préfet de la Région Île-de-France, Département du Val de Marne, Département de la Seine-Saint-Denis, Département de la Seine et Marne, Île-de-France Mobilités

Communes traversées : Chelles, Fontenay-sous-Bois, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne.

Partenaires : RATP - SGP - SNCF - SPL Marne-au-Bois, Grand Paris Aménagement - DRAC - BSPP - Concessionnaires de réseaux - préfectures du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne, ainsi que les services instructeurs associés - HAROPA PORT et l'entreprise Nivet concessionnaire du port de Gournay

Le maître d'ouvrage et les financeurs

Ile-de-France Mobilités

Le projet est conduit sous maîtrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités fédère les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports. Île-de-France Mobilités, veille au respect du programme, du calendrier et du coût de l’opération Bus Bords de Marne, des premières phases de concertation jusqu’à la mise en service.

L'Etat

Le développement des mobilités décarbonées demeure une priorité majeure pour l'Etat. Aussi, pour répondre aux enjeux de déplacement et aux attentes des franciliens, l’État s'engage à offrir des transports plus modernes et performants . Des transports collectifs interconnectés qui facilitent les correspondances et améliorent les déplacements du quotidien dans le réseau en Île-de-France.
En participant financièrement à hauteur de 21% au projet "Bus Bord de Marne", l’État poursuit son objectif régional d'accompagner les mobilités et les projets en développement sur le territoire du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne.

La Région Île-de-France

Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Elle accompagne également le développement de la pratique quotidienne du vélo ainsi que les nouveaux usages de la route comme le covoiturage ou les voies réservées aux bus et taxis. Elle développe une politique résolue de lutte contre les bouchons et de soutien à l'innovation routière. Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La Région Île-de-France est donc co-financeur à hauteur de 49%, au titre du Contrat de Plan Etat-Région.

Le département du Val de Marne (94)

Le Département du Val-de-Marne est engagé dans l’amélioration et le développement des transports pour tous les Val-de-Marnais. Favoriser les transports collectifs et les circulations douces, apaiser le trafic automobile, garantir une meilleure desserte du territoire et réduire les temps de parcours au sein du département, tels sont les principaux objectifs du Département du Val-de-Marne en matière de déplacements. Il finance à ce titre les études projet Bus Bords de Marne à hauteur de 10%.

Le Département de Seine-Saint-Denis (93)

Parce que c’est un enjeu social, économique et environnemental majeur, le Département de Seine-Saint-Denis est mobilisé pour le développement des modes actifs et engagé pour améliorer la qualité et la quantité de l’offre de transports en commun sur le territoire. Il participe ainsi activement aux déploiements du réseau de bus et aux prolongements des lignes de métro, et soutient la réalisation des nouvelles lignes du métro du Grand Paris Express. Il finance à ce titre les études projet Bus Bords de Marne à hauteur de 10%.

Le département de Seine-et-Marne (77)

En apaisant le trafic automobile, en développant les transports collectifs les transports scolaires, les services de proximité, le covoiturage et les liaisons cyclables, le Département de Seine-et-Marne est une collectivité mobilisée pour favoriser la mobilité des Seine-et-Marnais. Pour y parvenir, le Département soutient de nombreux projets sur le territoire de Seine-et-Marne aux côtés des différents partenaires. Il finance à ce titre les études projet Bus Bords de Marne à hauteur de 10%.

Le coût du projet

L'infrastructure estimée à 237 M€ HT dont 29,6 M€ HT pour la construction du centre-bus ;

Le matériel roulant : 37 M€ HT 100% Île-de-France Mobilités

L'exploitation : 100 % Île-de-France Mobilités

Estimation aux conditions économiques de juin 2023, ce coût peut varier de plus ou moins 10%. Un protocole global de financement devra être mis en place une fois le projet déclaré d'utilité publique, pour permettre la poursuite des études et les travaux.

Le calendrier

Les grandes étapes du projet

Visuel identifiant les grandes étapes du projet

  • Sur la base des études préalables, une concertation publique s’est tenue de novembre 2020 à février 2021. Cette phase a permis d’enrichir le projet et de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire en tenant compte des avis et propositions des riverains, usagers de la route, voyageurs, entreprises, associations et collectivités. 
  • À l’issue de cette concertation, Île-de-France Mobilités a engagé des études approfondies tout en tenant compte des enseignements de la concertation, notamment par rapport aux alternatives concernant le tracé à l’approche des terminus de Val de Fontenay et Chelles-Gournay, à la restructuration du réseau bus, ou encore à l’insertion urbaine (équilibre du partage de la voirie entre bus, circulation routière, vélos, piétons, arbres et stationnement) et aux choix techniques d’aménagement.  
  • À l’automne 2023, une concertation préalable relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) du Perreux-sur-Marne s’est tenue.  
  • En décembre 2023, le Schéma de Principe (SDP) constituant la base du dossier d’enquête publique a été approuvé.
  • En 2024, de nouvelles phases de dialogue se sont engagées  
    > au printemps : information du public sur les évolutions du projet 
    > à l'automne : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Elle a permis au public de s’informer et de s’exprimer à nouveau sur le projet. 
  • En avril 2025, la déclaration de projet a été prise : elle confirme la poursuite du projet et précise les engagements d'Ile-de-France Mobilités pour répondre aux enseignements de l'enquête publique et aux réserves et recommandation de la commission d'enquête.

Aujourd'hui, les autorités doivent se prononcer sur l'utilité publique du projet. Si le projet est déclaré d’utilité publique et que les financements sont réunis, les études de conception détaillées dites d’avant-projet (AVP) pourront ensuite démarrer. Elles préciseront les aspects techniques du projet : matériaux, essences d’arbres et méthodes constructives, emprises détaillées nécessaires, conception architecturale ou encore mesures de réduction et de compensation environnementales. Le démarrage des travaux est envisagé à partir de 2027. 

Focus : retour sur les principaux enseignements de la concertation

La concertation préalable a confirmé l’opportunité du projet, qui est fortement attendu, et a montré l’adhésion du public aux enjeux et objectifs définis par Île-de-France Mobilités.

Il est également ressorti de la concertation :    

  • Un accord général sur le tracé proposé ; 
  • Des propositions alternatives concernant le tracé à l’approche des terminus à Val de Fontenay et Chelles-Gournay ;  
  • La nécessité de restructurer le réseau de bus et de maintenir la desserte existante entre Nogent-sur-Marne et Chelles au-delà de la gare de Chelles-Gournay ; 
  • Des attentes concernant les détails et les choix d’aménagement tout au long du tracé : emplacement et nombre de stations, continuité et sécurité des aménagements cyclables, aménagements piétons, végétalisation, effets sur la circulation automobile et au niveau des carrefours.
