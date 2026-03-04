Nouveau départ pour débattre de l’avenir du prolongement de la ligne 1
Les études d’approfondissement du projet sont en cours
Comme nous vous l’annoncions l’année passée, les maîtres d’ouvrages conjoints Île-de-France Mobilités et la RATP ont repris les études pour faire évoluer le projet de prolongement de la ligne 1 du Métro à Val de Fontenay, guidés par les enseignements de l’enquête publique de 2022. L’objectif de ces études ? Concilier exigences techniques et attentes citoyennes pour aboutir à un projet partagé pour le prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay, structurant pour l’avenir des transports dans la région.
Une concertation sera organisée sous l’égide de la CNDP, sur l’opportunité du projet et présentera ses évolutions
Le dialogue avec les acteurs locaux et tous les publics, reste une priorité des maîtres d’ouvrage. Ainsi, Île-de-France Mobilités et la RATP entendent renforcer ce lien. Les nouvelles études et variantes du projet (principes d’insertion et conditions de réalisation du prolongement au terminus Château de Vincennes, du Centre de dépannage des trains et de l’émergence des stations ; impacts environnementaux ; coûts d’investissement ; contraintes d’exploitation ; prévisions de fréquentation), seront ainsi partagées avec tous en fin d’année lors d’une concertation préalable du public. Cette concertation permettra un débat éclairé sur l’opportunité et la conception du projet.
Île-de-France Mobilités a saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), une entité indépendante, afin de garantir cette concertation préalable. Les garantes désignées par la CNDP pour veiller au bon déroulement de la concertation préalable relative au projet de prolongement de la ligne 1 du métro sont : Mme Nathalie DURAND, Mme Marie-Liane SCHÜTZLER et Mme Caroline WERKOFF. Elles seront en charge de valider le dossier du maître d’ouvrage (dossier de concertation) ainsi que les modalités d’information et de participation des publics.
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP), une entité indépendante :
La CNDP est l’autorité indépendante garante du droit à l’information et à la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets et des politiques publiques ayant un impact sur l’environnement et présentant de forts enjeux socio-économiques.
- Pour en savoir plus sur la CNDP : https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671
Les prochaines étapes cette année jusqu’à la concertation :
- Préparation de la concertation préalable, sous l’égide des garantes de la CNDP
- Etude de contexte réalisée par les garantes de la CNDP, pour identifier les modalités d'information et de participation à mettre en place
- Finalisation des études exploratoires conduites par les maîtres d’ouvrage
- Définition des modalités de la concertation par la CNDP
- Organisation de la concertation et de la communication dans un calendrier à définir
- Ouverture de la concertation (envisagée en fin d’année)