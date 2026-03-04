Nouveau départ pour débattre de l’avenir du prolongement de la ligne 1

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP), une entité indépendante :

La CNDP est l’autorité indépendante garante du droit à l’information et à la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets et des politiques publiques ayant un impact sur l’environnement et présentant de forts enjeux socio-économiques.

- Pour en savoir plus sur la CNDP : https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671

Les prochaines étapes cette année jusqu’à la concertation :

- Préparation de la concertation préalable, sous l’égide des garantes de la CNDP

- Etude de contexte réalisée par les garantes de la CNDP, pour identifier les modalités d'information et de participation à mettre en place

- Finalisation des études exploratoires conduites par les maîtres d’ouvrage

- Définition des modalités de la concertation par la CNDP

- Organisation de la concertation et de la communication dans un calendrier à définir

- Ouverture de la concertation (envisagée en fin d’année)