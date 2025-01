Travaux concessionnaires en cours à Poissy : anticipez vos déplacements

Depuis septembre 2024 et jusqu'à juin 2025, des travaux concessionnaires auront lieu dans différentes zones de la ville de Poissy : au niveau du centre-ville entre l’avenue de Versailles et la place de l’Europe et dans le quartier de la rue Saint-Sébastien et de la rue Adrienne Bolland.

L’objectif de ces travaux ? Dévier les réseaux existants (internet, eau, électricité, etc.) pour permettre la construction du prolongement du tram T13. Au-delà d’une déviation, cela permet aussi aux concessionnaires de moderniser les réseaux afin d’offrir un service toujours plus performant aux riverains. Ces travaux sont pilotés par les concessionnaires eux-mêmes, en l’occurrence la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), Orange, GRDF et Enedis.

Des impacts sur la circulation automobile sont à prévoir :

L'accès à la rue de la Bruyère sera réservé aux riverains à partir d’octobre 2024.

Entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, le boulevard Gambetta sera en sens unique d’octobre 2024 à février 2025.

Quand cela est possible, il est donc recommandé d’éviter le secteur durant la période des travaux.

L’ensemble des commerces reste accessible durant la période.

Pour en savoir plus sur ces travaux, vous pouvez consulter la page dédiée ou encore consulter l'info travaux dans la médiathèque.