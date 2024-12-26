Tram

ProlongementSaint-Germain > Achères

Vidéo - Les coulisses du Tram T13 Prolongement : les travaux concessionnaires

Les travaux concessionnaires réalisés préalablement au projet de prolongement du Tram T13 sont toujours en cours à Poissy. Vous les avez sans doute déjà aperçus.

Mais à quoi servent ces travaux ? Qui les réalise ? Et quelles opérations sont menées ? Le premier épisode des « Coulisses du prolongement du Tram T13 » répond à toutes ces questions.

Dans cette vidéo, Mathieu Jégou, chargé de projet pour Île-de-France Mobilités, vous explique en quoi consistent les travaux concessionnaires, pourquoi ils sont essentiels en amont de la construction de la plateforme du tramway et le rôle d’Île-de-France Mobilités lors de cette étape.

Du côté des concessionnaires, c'est Philippe Toutain, conducteur d’opération des travaux sur le réseau d’eau pour la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise qui explique quelles sont les opérations menées par GPSEO et leur intérêt pour la modernisation du réseau d'assainissement.

