En direct du chantier

Les travaux se poursuivent tout le long du tracé pour mener à bien la construction du prolongement du Tram T13. Les travaux concessionnaires permettant de dévier les réseaux existants d'eau, d'électricité, de gaz et internet se situant sous la future plateforme du tramway continuent, notamment en centre-ville de Poissy et dans le quartier Saint-Exupéry.
Par ailleurs, les travaux préparatoires destinés à préparer le terrain pour la création des équipements et infrastructures du futur tramway débutent et sont menés à plusieurs endroits :
- En forêt de Saint-Germain, au niveau de la Mare aux Bœufs, une base-vie est en cours d'installation. Dans les mois à venir, le pont existant sera démoli et reconstruit afin de permettre un double usage : faciliter le passage des randonneurs et golfeurs tout en assurant une continuité écologique pour les animaux de la forêt.
- Au niveau de l'ancienne gare de la Grande Ceinture de Poissy, le terrain est actuellement en préparation pour accueillir une base-vie, afin d’héberger les équipes et de faciliter le bon déroulement du chantier.
- Le square Jean-Moulin devient une zone de stockage temporaire et fera l'objet d'un réaménagement ultérieur.
- Sur le boulevard Gambetta, en plus des travaux concessionnaires, un bâtiment a été démoli et divers aménagements sont en cours chez les riverains, avec notamment le déplacement de certaines clôtures.
- A l’extrémité de la rue Saint-Sébastien, tout près de la rue Adrienne Bolland, une base-vie a été installée pour orchestrer les travaux dans cette zone. Un mur est actuellement en construction le long du Clos Saint-Exupéry pour soutenir les voies ferrées où circule notamment le RER A.
- En forêt, entre Poissy et Achères, le Saut-de-Mouton (pont enjambant les voies ferrées) est entièrement réaménagé afin de s’adapter au passage du futur tramway.