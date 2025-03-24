En direct du chantier

Les travaux se poursuivent tout le long du tracé pour mener à bien la construction du prolongement du Tram T13. Les travaux concessionnaires permettant de dévier les réseaux existants d'eau, d'électricité, de gaz et internet se situant sous la future plateforme du tramway continuent, notamment en centre-ville de Poissy et dans le quartier Saint-Exupéry.

Par ailleurs, les travaux préparatoires destinés à préparer le terrain pour la création des équipements et infrastructures du futur tramway débutent et sont menés à plusieurs endroits :