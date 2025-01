Une lettre d'information pour en savoir plus sur l'enquête publique environnementale désormais en ligne

Cette nouvelle lettre d'information est une parution spéciale enquête publique environnementale, qui se déroulera du 15 juin au 15 juillet 2024.

Ce nouveau support d’information vous permettra de comprendre comment le projet de prolongement du tram T13 s'inscrira dans l'environnement. En effet, plusieurs mesures concrètes seront mises en place dans une logique d'évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur le territoire.

On vous explique également comment vous informer via un dossier d'enquête, mais également comment échanger avec un commissaire enquêteur par le biais de 11 permanences mises en place sur les trois communes concernées par le projet de prolongement du tram T13. Enfin, on vous propose de participer en faisant part de vos observations et avis grâce à un registre d'enquête publique, mais également par voie postale ou par voie électronique.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la lettre d'information !