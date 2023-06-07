Notícias semelhantes

Para se candidatar:

1. Leia cuidadosamente a frente e a nota explicativa impressa no verso do arquivo.

2. Complete este arquivo legível em letras maiúsculas com uma caneta esferográfica.

Se você já possui um cartão de transporte escolar do ano anterior, por favor, insira o número desse cartão na caixa correspondente do Formulário 2

3. Indique a classe da criança e o número de telefone dos pais.

4. Seu arquivo deve ser assinado e datado pelos pais ou responsáveis.

5. Carimbe e assine a inscrição pela sua escola.

Para renovações sem alterar o estabelecimento e o local de residência, o selo do estabelecimento não é mais necessário.

6. Devolva seu arquivo apenas pelo correio acompanhado de um cheque* a crédito ao TRANSDEV para o endereço abaixo para:

TRANSDEV SENART

Avenida René Cassin

77127 TENENTE-SANTO

A foto deve ser colada por você assim que receber o cartão.

* Para saber o valor da assinatura, entre em contato com a operadora pelo telefone 01.86.53.90.90 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h)