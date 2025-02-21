Notícias semelhantes

A partir de 2 de março de 2026, a linha 291 se une à linha 6140. Sua linha muda de número, os horários e seus contatos mudam, mas a rota permanece a mesma.

Nova rota na linha 6140

A Linha 6140 se une à linha 291 retomando seu trajeto. Passará por Pont de Sèvres, Ermitage de Villebon, Aérodrome Morane, De Lattre de Tassigny Vélizy 2, Dewoitine, Marcel Dassault, Le Bois para terminar em La Cheminée.

Atualmente, funciona das 6h às 22h20, com passagem a cada 4 minutos durante os horários de pico, ou seja, das 6h45 às 9h15 e das 16h15 às 18h30. Aos sábados, a linha oferece serviço ao terminal Vélizy 2 das 7h às 22h15, com frequência de 13 minutos pela manhã e 10 minutos à tarde.

Uma jornada mais confortável e ecológica

Novos ônibus de biometano estão chegando a essa linha, com assentos confortáveis e portas USB para carregamento. Por favor, note que, por questões de segurança, não é permitido ficar em pé.

A Linha 6142 agora atende a Vélizy 2

A linha 6142 agora passa pelo novo entroncamento, para chegar diretamente à Vélizy 2 e ao coração do parque empresarial, com duas novas paradas, "Vélizy 2" e "Centre Commercial". A linha opera das 6h às 21h para facilitar sua viagem diária. Durante os horários de pico, das 7h às 9h e das 16h às 19h, você se beneficia de uma frequência maior com um ônibus a cada 10 minutos.

Mudança de rota na rota 6145

Devido ao longo período de trabalho na Manufatura, o terminal da linha 6145 foi transferido para Pont de Sèvres desde 5 de janeiro de 2026. A rota está evoluindo para oferecer uma nova ligação no norte da área do Inovel Parc Nord, atendendo as paradas de Pasteur e Copernic. A linha opera das 6h às 21h e oferece passagem a cada 8 minutos durante os horários de pico, das 7h às 10h e das 16h às 19h.