O Navigo Easy Pass permite que você carregue:

Bom saber

Você pode comprar até 20 bilhetes de cada tipo de ingresso (bilhete Metro-Trem-RER e bilhete Ônibus-Bonde) Um passe Navigo Easy não pode conter tanto bilhetes de tarifa cheia quanto de tarifa reduzida Um passe Navigo Easy contém no máximo 40 ingressos da mesma categoria Você pode comprar até dois passes Navigo Day em uma única compra. Um passe Navigo Easy pode conter até dois passes Navigo Day. Você pode comprar até 9 ingressos Roissybus em uma única compra. Um passe Navigo Easy pode conter no máximo 30 bilhetes RoissyBus. Você pode comprar até 20 passagens para os Aeroportos da Região<>de Paris, mas não pode combinar uma passagem Metro-Train-TER com uma passagem para Aeroportos da Região<>de Paris Se você tiver ingressos t+, não pode comprar ingressos do Metro-Train-RER ou ingressos para o Aeroporto da Região<>de Paris. Você pode colocar no máximo 4 bilhetes de diferentes tipos no mesmo passe rígido Navigo Easy, e 2 bilhetes de tipos diferentes no mesmo passe Navigo Easy flexível. É possível que o bilhete Metro-Trem-RER não seja oferecido para compra a você. Isso ocorre devido à presença de um bilhete incompatível no seu passe (geralmente um bilhete t+ ou um bilhete da Région<>Aéroports de Paris). Nesse caso, você deve usar todos os bilhetes que não podem coexistir já presentes no passe, ou usar outro meio. Assim que você usar todos os bilhetes T+, poderá carregar o bilhete desejado em até 4 horas.

