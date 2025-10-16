Quais bilhetes de transporte posso colocar no meu Navigo Easy Pass?
O Navigo Easy Pass permite que você carregue:
- Passos Diurnos Navigo
- Ingressos Aeroportos da Região de Paris
- Bilhetes Metro-Trem-RER
- Bilhetes Ônibus-Bonde
- Pacote de Turnê em Paris
Bom saber
- Você pode comprar até 20 bilhetes de cada tipo de ingresso (bilhete Metro-Trem-RER e bilhete Ônibus-Bonde)
- Um passe Navigo Easy não pode conter tanto bilhetes de tarifa cheia quanto de tarifa reduzida
- Um passe Navigo Easy contém no máximo 40 ingressos da mesma categoria
- Você pode comprar até dois passes Navigo Day em uma única compra. Um passe Navigo Easy pode conter até dois passes Navigo Day.
- Você pode comprar até 9 ingressos Roissybus em uma única compra. Um passe Navigo Easy pode conter no máximo 30 bilhetes RoissyBus.
- Você pode comprar até 20 passagens para os Aeroportos da Região<>de Paris, mas não pode combinar uma passagem Metro-Train-TER com uma passagem para Aeroportos da Região<>de Paris
- Se você tiver ingressos t+, não pode comprar ingressos do Metro-Train-RER ou ingressos para o Aeroporto da Região<>de Paris.
- Você pode colocar no máximo 4 bilhetes de diferentes tipos no mesmo passe rígido Navigo Easy, e 2 bilhetes de tipos diferentes no mesmo passe Navigo Easy flexível.
- É possível que o bilhete Metro-Trem-RER não seja oferecido para compra a você. Isso ocorre devido à presença de um bilhete incompatível no seu passe (geralmente um bilhete t+ ou um bilhete da Région<>Aéroports de Paris). Nesse caso, você deve usar todos os bilhetes que não podem coexistir já presentes no passe, ou usar outro meio. Assim que você usar todos os bilhetes T+, poderá carregar o bilhete desejado em até 4 horas.
