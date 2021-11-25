Opiniões publicadas

Ônibus

Quartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

O projeto|Autre

Plutôt favoriser l'accès au plateau autrement qu'en passant par Massy serait plus judicieux.

O projeto proposto não responderá de forma alguma aos atuais problemas de acesso ao planalto do distrito politécnico pelo transporte público. A criação de faixas exclusivas para ônibus no planalto é d

O projeto|Palaiseau

Stations 3 et 4

É prematuro definir uma estação na entrada da École Polytechnique (4, variante 2), a Société du Grand Paris está planejando medidas de precaução para a construção de uma estação adicional na Croix d

Fichier - 3.9 MB

O projeto|Palaiseau

Une voie spécifique bus non nécessaire autour de l'IP Paris

Olá Obrigado por essa oportunidade de dar minha opinião. Embora eu esteja convencido da utilidade da estrada que conecta a estação Massy-Palaiseau à rotatória na entrada do campus da Polytechniqu

O projeto|Massy Palaiseau

Insertion de type latéral extérieur

Olá Gostaria de dar minha opinião sobre o projeto de desenvolvimento de ônibus no distrito da École Polytechnique. Parece-me que um aspecto da inserção lateral externa não foi levado em conta: o

O projeto|Palaiseau

TCSP inutile dans Polytechnique

Observação preliminar: no projeto de desenvolvimento geral, o ambiente existente não foi levado em conta. Muitas árvores antigas, bonitas e saudáveis foram cortadas desnecessariamente. Alguns até fo

O projeto|Palaiseau

Préservation des espaces verts commun

Olá A duplicação da linha de ônibus por uma estrada para carros ao redor da Polytechnique AINDA reduz os espaços verdes. Uma faixa compartilhada entre carros e ônibus prioritários (criando autorizaçõ

O projeto|Massy Palaiseau

Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette

Contribuição dos ramos Palaiseau, Massy e Paris Saclay da associação Mieux se Passer à Bicyclette Os documentos apresentados destacam o potencial significativo do transporte de bicicleta na região, m

Fichier - 158.5 KB

O projeto|Palaiseau

Le maillage cyclable principal du quartier Polytechnique

A principal necessidade dos ciclistas é ter ciclovias rápidas, seguras e contínuas ao longo de longas distâncias. Aqui, é principalmente os eixos leste-oeste. Essa questão vai além do escopo do projet

O projeto|Palaiseau

Projet interessant a condition de ne pas faire un circuit de course automobile

Entendo a lógica do projeto para garantir uma estrada adaptada aos ônibus quando eles contornam o campus. A possibilidade de isso ser acompanhado pela construção de uma ciclovia é claramente algo posi

O projeto|Palaiseau

Suggestions aménagements vélos

Acolho essa iniciativa necessária. Não há argumento a favor de usar o carro no platô e arredores se as ciclovias estiverem lá. Além das ciclovias, é muito importante ter vagas de estacionamento segur