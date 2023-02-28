Aulnay-sous-Bois

Foco no setor Croix-Blanche

No nível da Croix-Blanche, caso o terminal esteja localizado ao sul da estação Aulnay RER, os estudos realizados mostraram que não é possível ampliar a ponte existente para permitir o desenvolvimento de um local dedicado sem reduzir o número de trilhos existentes. A construção de uma travessia paralela à ponte existente está, portanto, sendo estudada. Atravessando os trilhos da ferrovia, permitiria a criação de uma faixa dedicada aos ônibus em uma direção de tráfego.

Da Croix Blanche até o cruzamento da Avenue de l'Ormeteau

A largura das estradas não permite a inserção de um local bidirecional separado (faixa dedicada aos ônibus em ambas as direções de tráfego) por todo o município. Da ponte Croix-Blanche até o cruzamento com a Avenue de l'Ormeteau, está proposto criar uma faixa dedicada ao tráfego de ônibus na direção da estação do RER de Aulnay. Ônibus com destino a Tremblay-en-France continuarão circulando na faixa compartilhada com motoristas e ciclistas. O tráfego será então limitado a 30 km/h. Dependendo da direção de viagem, os ônibus cruzam o cruzamento com a Avenue de l'Ormeteau em uma faixa dedicada ou em uma faixa compartilhada. A interseção com a Avenue de l'Ormeteau marca o início do desenvolvimento de mão dupla.

As ciclovias existentes nas faixas de tráfego serão mantidas e as árvores notáveis preservadas. A estação Lapin Saut, localizada nas proximidades imediatas do cruzamento, atenderá distritos em processo de renovação e reestruturação: Gros Saule e Ambourget, em Aulnay, e Les Beaudottes e Perrin, em Sevran.

