Aulnay-sous-Bois
O tráfego em Aulnay-sous-Bois costuma ser complicado durante o horário de pico, com forte impacto na regularidade dos ônibus. O projeto visa melhorar o fluxo de ônibus, ao mesmo tempo em que busca preservar:
- o espaço reservado para bicicletas, especialmente no nível da ponte Croix Blanche
- a vegetação existente, e em particular as árvores notáveis na RD115
- vagas de estacionamento, incluindo as próximas à estação Aulnay-sous-Bois
A rota
Diversas reurbanizações da rota da atual linha 15 estão sendo estudadas:
- A realocação do terminal para a estação rodoviária de Aulnay Sud (sujeita à aquisição de terrenos da SNCF ao longo da linha férrea). A rota atual do desvio seria abandonada e as atuais paradas Anatole France e Floquet não seriam mais atendidas pela futura linha 15. O serviço para essas duas paradas, no entanto, seria oferecido pelas linhas 1 e 607.
- O abandono do desvio no distrito de Ambourget (parada Saint-Paul) para melhorar o tempo de viagem da futura linha 15. No entanto, o distrito continuará sendo atendido pela linha 43.
As estações
A criação e o agrupamento de estações também estão sendo estudados:
- Aulnay RER: como parte da continuação do projeto, a localização exata do terminal ainda não foi confirmada; permitirá interconexões com o RER B, o Transilien K e o bonde T4.
- Arts/Lapin Saute: como a parada Arts está atualmente relativamente pouco lotada, é proposto compartilhá-la com a estação Lapin Saut.
- HLM / Ambourget – Cimetière: propõe-se agrupar a parada HLM com Ambourget – Cemitérie para melhorar a legibilidade da linha.
- Savigny: como parte da reconfiguração da rotatória Robert Schumann, essa parada será agrupada com a parada Paré (inicialmente localizada no cruzamento Robert Schuman). A substituição dessa rotatória por um cruzamento melhoraria a integração urbana dos espaços verdes existentes e uma real extensão da cobertura vegetal nesse setor. O projeto de reurbanização terá como objetivo criar uma área paisagística de qualidade. Além dessas medidas, o projeto estudará a possibilidade de criar ciclovias e ciclovias nas 30 zonas, em particular na rue Jules Princet.
Por fim, o TCSP se conectará com áreas em reurbanização urbana (os distritos de Gros Saule e Ambourget ou o grupo escolar de Bourg).
Foco no setor Croix-Blanche
No nível da Croix-Blanche, caso o terminal esteja localizado ao sul da estação Aulnay RER, os estudos realizados mostraram que não é possível ampliar a ponte existente para permitir o desenvolvimento de um local dedicado sem reduzir o número de trilhos existentes. A construção de uma travessia paralela à ponte existente está, portanto, sendo estudada. Atravessando os trilhos da ferrovia, permitiria a criação de uma faixa dedicada aos ônibus em uma direção de tráfego.
Da Croix Blanche até o cruzamento da Avenue de l'Ormeteau
A largura das estradas não permite a inserção de um local bidirecional separado (faixa dedicada aos ônibus em ambas as direções de tráfego) por todo o município. Da ponte Croix-Blanche até o cruzamento com a Avenue de l'Ormeteau, está proposto criar uma faixa dedicada ao tráfego de ônibus na direção da estação do RER de Aulnay. Ônibus com destino a Tremblay-en-France continuarão circulando na faixa compartilhada com motoristas e ciclistas. O tráfego será então limitado a 30 km/h. Dependendo da direção de viagem, os ônibus cruzam o cruzamento com a Avenue de l'Ormeteau em uma faixa dedicada ou em uma faixa compartilhada. A interseção com a Avenue de l'Ormeteau marca o início do desenvolvimento de mão dupla.
As ciclovias existentes nas faixas de tráfego serão mantidas e as árvores notáveis preservadas. A estação Lapin Saut, localizada nas proximidades imediatas do cruzamento, atenderá distritos em processo de renovação e reestruturação: Gros Saule e Ambourget, em Aulnay, e Les Beaudottes e Perrin, em Sevran.