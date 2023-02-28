Em Villepinte, e mais especificamente na RD 115, projetos estão sendo desenvolvidos ao longo do Boulevard Robert Ballanger (especialmente ZAC de la Pépinière e Parc de la Noue), ajudando a revitalizar o setor. Nesse contexto, propõe-se inserir uma faixa dedicada aos ônibus em ambas as direções.

Neste estágio dos estudos, os impactos no solo já foram identificados. Terrenos podem ser afetados sem que os edifícios sejam diretamente impactados pelo projeto.

Além disso, para responder aos problemas do tráfego de ônibus e aumentar a reprodução da cidade, vários tipos de empreendimentos serão estudados no setor:

A inserção de faixas exclusivas para ônibus em ambas as direções será preferida, para garantir a regularidade do ônibus. Esses desenvolvimentos seriam alvo de atenção especial para não gerar congestionamento de tráfego.

A criação de vagas de estacionamento para garantir o acesso às lojas na RD 115.

O plantio de árvores no lado sul da RD115.

O alargamento das calçadas na RD 115 e a criação de ciclovias para garantir a segurança dos usuários.

A preservação das árvores plantadas entre 2019 e 2020 entre a Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny e a rotatória RD 115 – RD 40.

A rota

A rota segue em grande parte a da atual linha 15. Para melhorar a eficiência de toda a linha, a rota não faz o desvio pela Avenue Charlemagne e Avenue Charles de Gaulle, em favor de atender a rotatória que dá acesso à A104 e a uma parte da RD 40.

As estações

Quanto às paradas atendidas, duas grandes reconfigurações são propostas:

A remoção das estações (paradas de Malraux, Leclerc, Brassens ) que, no entanto, continuariam a ser atendidas pelas linhas 39 e 45.

) que, no entanto, continuariam a ser atendidas pelas linhas 39 e 45. A criação de uma nova parada na rotatória da RD 115, para atender eficientemente às instalações culturais localizadas no lado norte da RD 115.

Também se propõe atender, agrupar ou realocar as seguintes paradas: