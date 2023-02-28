Em Tremblay-en-France e, mais especificamente, na RD 40, atividades comerciais, esportivas e instalações escolares convivem com áreas residenciais, incluindo algumas novas construções resultantes de projetos de renovação urbana. A área também é caracterizada por suas fileiras de árvores.

O projeto se aplicará a:

Limite as aquisições de terras.

Compense, na medida do possível, pela inevitável remoção de vagas de estacionamento (necessária na RD 40).

Crie novos caminhos para pedestres e travessias seguras.

Conservar as árvores existentes para não distorcer a paisagem urbana e limitar os impactos nas árvores no restante da área.

A disposição

No RD 40, duas variantes de desenvolvimento serão estudadas nas próximas fases do projeto: