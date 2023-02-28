Tremblay-en-France
Em Tremblay-en-France e, mais especificamente, na RD 40, atividades comerciais, esportivas e instalações escolares convivem com áreas residenciais, incluindo algumas novas construções resultantes de projetos de renovação urbana. A área também é caracterizada por suas fileiras de árvores.
O projeto se aplicará a:
- Limite as aquisições de terras.
- Compense, na medida do possível, pela inevitável remoção de vagas de estacionamento (necessária na RD 40).
- Crie novos caminhos para pedestres e travessias seguras.
Conservar as árvores existentes para não distorcer a paisagem urbana e limitar os impactos nas árvores no restante da área.
A disposição
No RD 40, duas variantes de desenvolvimento serão estudadas nas próximas fases do projeto:
- A primeira opção é reduzir as quatro faixas para carros para duas faixas, inserir faixas dedicadas aos ônibus e alargar as ciclovias existentes (de 1,5m para 2m).
Essa opção possibilitaria melhorar o fluxo do tráfego de ônibus graças às faixas dedicadas em ambas as direções e tornar as ciclovias existentes mais seguras, ao mesmo tempo em que reduziria o número de árvores a serem cortadas (menos de 20).
De acordo com os resultados dos primeiros estudos de tráfego, a redução do número de estradas não gera congestionamento rodoviário na região. Como em todos os projetos realizados pela Île-de-France Mobilités, estudos adicionais de tráfego serão realizados como parte do projeto subsequente, para confirmar a aceitabilidade dos empreendimentos propostos.
- A segunda opção é manter as quatro faixas de tráfego e inserir faixas exclusivas para ônibus em cada direção. Essa opção possibilitaria manter as condições atuais do tráfego automotivo enquanto fortalece a regularidade dos ônibus. No entanto, para permitir o tráfego de ônibus, seria necessário alargar a RD 40, o que só seria possível cortando fileiras de árvores (mais de 200 árvores).
As estações
As estações do ramal Tremblay-en-France até a Place Jean Jaurès não serão mais atendidas pela linha 15, mas por outras linhas de ônibus (análise da reestruturação da rede de ônibus que está por vir). As paradas Résistance e Vert Galant continuarão sendo atendidas (esta última em conexão com a RER B).