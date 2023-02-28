Ônibus

Sevran

Em Sevran, o projeto ajudará a facilitar o serviço de grandes instalações (hospital Robert Ballanger, centro comercial Beau Sevran) e garantirá conexões rápidas com o RER B e a futura linha 16 do Grand Paris Express.

No setor, o projeto está trabalhando para enfrentar múltiplos desafios:

  • preservação das fileiras de árvores na Avenida Salvador Allende, em particular.
  • melhoria do serviço ao centro hospitalar e à estação Sevran-Beaudottes.
  • inserção de faixas exclusivas para ônibus em ambas as direções, como ao longo da Avenue Raoul Dautry e depois no pátio da estação, garantindo que a remoção de vagas de estacionamento seja limitada ou compensada tanto quanto possível (por exemplo, criando áreas próximas às proximidades).
  • serviço a projetos de desenvolvimento em andamento, em particular o projeto de renovação urbana do distrito de Montceleux.
  • criação de novas ciclovias, começando pela Avenida Salvador Allende.

A rota

Do RD 115, o ônibus:

  • Seguiremos as seguintes vias:
    - Raoul Dautry:
    - Salvador Allende:
    - Martin Luther King:
  • antes de retornar à estrada departamental 115.

A futura linha 15 atenderá a estação Sevran-Beaudottes e o Hospital Ballanger.

As estações

A criação de duas novas paradas está sendo estudada:

  • Na RD 115, antes do cruzamento com a Avenue Raoul Dautry, para atender ao Hospital Robert Ballanger
  • Na interseção da Avenida Salvador Allende com a Avenida Martin Luther King.

Nas cidades próximas

Aulnay-sous-Bois
Tremblay-en-France
Villepinte