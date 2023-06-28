Projeto relacionado: descubra o relatório de inquérito público sobre o projeto Pôle Val de Fontenay

Entre os projetos relacionados ao projeto Bus Bords de Marne, a "reurbanização do polo da estação Val de Fontenay" foi objeto de uma investigação pública de 23 de abril a 26 de maio de 2021. No final de julho, o comissário investigador deu uma opinião favorável sobre este projeto após a investigação.

Essa opinião favorável é acompanhada por quatro recomendações relacionadas à coordenação de todos os prédios de passageiros, ao estudo e possível reorganização das rotas e paradas dos ônibus que atendem ao lado leste do hub, à melhoria da segurança das plataformas do RER E e à adição de vagas de estacionamento para o ponto de descida.

Nas próximas semanas, as equipes da Île-de-France Mobilités refletirão sobre o acompanhamento dessas recomendações e, no início de outubro, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités deliberará sobre a declaração do projeto para a reurbanização da estação Val de Fontenay. O prefeito será então solicitado a decidir sobre a utilidade pública do projeto.

Encontre todas as informações no site do projeto relacionado.