Opiniões publicadas

Non à l'isolement du quartier des Joncs Marins
Já estamos em um bairro isolado do centro da cidade de Le Perreux, por que adicionar faixas centrais para ônibus que isolarão ainda mais o bairro de Joncs Marins, já que o anel viário isola Paris de s
Non à la séparation du Perreux en deux
A estrada central que você propõe cortará a cidade em duas e ainda mais isola o distrito dos juncos marinhos.
Mantenha as faixas de ônibus como já existem no Boulevard d'Alsace Lorraine.
Un nouveau mur de Berlin au Perreux
Olá
Na PLU de Perreux, o prefeito insiste na necessidade de conectar melhor o distrito de ervas marinhas ao restante da cidade. Seu projeto faz exatamente o oposto. O acesso ao boulevard que permit
Plu du Perreux sur Marne
O projeto de ônibus às margens do Marne leva à remoção de muitas vagas de estacionamento, bld Alsace Lorraine, lado norte números ímpares. Isso prejudica os inícios. O Plu estipula que as lojas devem
Pas de voies centrales pour le Bus des Bords de Marne sur Le Perreux
O projeto isolará o distrito de Joncs Marins do centro da cidade de Le Perreux.
Por que não manter as atuais 2 faixas para ônibus em cada direção, em vez de querer colocar faixas centrais para ônibu
Avis Association AGIR POUR LE PERREUX-SUR-MARNE
Avaliações APLP
Como associação local reconhecida, a APLP participou da consulta preliminar do BBM sobre o projeto inicial realizada em 2020 e 2021. Nossa associação apresentou um parecer expressan
Une MCDU pertinente pour un projet utile, économique et écologique
Concordo plenamente com os ajustes propostos neste documento da MCDU.
Tendo vivido cerca de quinze anos no distrito marítimo de Perreux-sur-Marne, só posso confirmar as conclusões dos estudos do pr
Bus 113 : Nogent RER <--> Chelles toujours j'espère ?
Olá
1) Não entendo: a rota para/para a estação RER de Nogent/Marne não está indicada. Além disso, essa é a rota atual da 113. Você não vai nos dizer que pretende cancelar a viagem para o Nogent RER??
Pour
O interesse deste projeto é (segundo a Ile de France mobilités) "Oferecer um meio de transporte rápido, confiável e confortável"
Mas como ser rápido se os ônibus acabam no trânsito de carros?
É abso
Liaison RER A de Nogent sur Marne et évaluation des bouchons.
É surpreendente que o "alimentador" não também envolva a estação RER de Nogent-sur-Marne. Por isso, peço que estudemos a extensão do projeto até a estação RER A em Nogent-sur-Marne, que é a rota atual