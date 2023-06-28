Bus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Financiamento e atores

Os atores do projeto

Apresentação visual do proprietário do projeto, dos financiadores, dos municípios cruzados e dos parceiros.

Cliente: Île de France Mobilités

Financiadores: Prefeito da Região da Île-de-France, Departamento de Val de Marne, Departamento de Seine-Saint-Denis, Departamento de Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités

Municípios cruzados: Chelles, Fontenay-sous-Bois, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne.

Parceiros: RATP - SGP - SNCF - SPL Marne-au-Bois, Grand Paris Aménagement - DRAC - BSPP - concessionárias da rede - prefeituras de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne, bem como os serviços de instrução associados - HAROPA PORT e a empresa Nivet, concessionária do porto de Gournay

O proprietário do projeto e os financiadores

Ile-de-France Mobilités

O projeto está sendo realizado sob a gestão da Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités reúne partes interessadas (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadores, gestores de infraestrutura), investe e inova para melhorar o serviço oferecido aos passageiros. Decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todos os tipos de transporte. A Île-de-France Mobilités garante que o programa, o cronograma e o custo da operação da Bus Bords de Marne sejam respeitados, desde as primeiras fases da consulta até a comissionamento.

O Estado

O desenvolvimento da mobilidade livre de carbono continua sendo uma prioridade importante para o Estado. Além disso, para enfrentar os desafios das viagens e as expectativas dos residentes de Île-de-France, o Estado está comprometido em oferecer transporte mais moderno e eficiente. Transporte público interconectado que facilita conexões e melhora o deslocamento diário na rede da Île-de-France.
Ao contribuir financeiramente com 21% para o projeto "Bus Bord de Marne", o Estado persegue seu objetivo regional de apoiar a mobilidade e projetos em desenvolvimento nas regiões de Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne.

A Região da Île-de-France

Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Também apoia o desenvolvimento do ciclismo diário, bem como novos usos rodoviários, como carona ou faixas reservadas para ônibus e táxis. Está desenvolvendo uma política firme para combater os engarrafamentos e apoiar a inovação rodoviária. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A Região da Île-de-France é, portanto, uma co-ticket no valor de 49%, sob o Contrato do Plano Estado-Região.

O departamento de Val de Marne (94)

O Departamento de Val-de-Marne está comprometido com a melhoria e o desenvolvimento do transporte para todo Val-de-Marne. Promover o transporte público e o tráfego suave, acalmar o tráfego automobilístico, garantir melhor serviço ao território e reduzir os tempos de viagem dentro do departamento, esses são os principais objetivos do Departamento de Val-de-Marne em termos de deslocamento. Nesse bilhete, financia os estudos do projeto Bus Bords de Marne com cerca de 10%.

O Departamento de Seine-Saint-Denis (93)

Por ser uma questão social, econômica e ambiental de grande relevo, o Departamento de Seine-Saint-Denis está comprometido com o desenvolvimento de modos de transporte ativos e comprometido em melhorar a qualidade e a quantidade do transporte público na região. Participa ativamente da implantação da rede de ônibus e da extensão das linhas de metrô, além de apoiar a construção das novas linhas de metrô Grand Paris Express. Nesse bilhete, financia os estudos do projeto Bus Bords de Marne com cerca de 10%.

O departamento de Seine-et-Marne (77)

Ao acalmar o tráfego de carros, desenvolver transporte público, transporte escolar, serviços locais, carona e ligações para bicicletas, o Departamento de Seine-et-Marne é uma comunidade mobilizada para promover a mobilidade do Seine-et-Marne. Para alcançar isso, o Departamento apoia inúmeros projetos na região de Seine-et-Marne ao lado dos diversos parceiros. Nesse bilhete, financia os estudos do projeto Bus Bords de Marne com cerca de 10%.

O custo do projeto

Visualização visual mostrando o custo do projeto

A infraestrutura é estimada em €237 milhões sem impostos, incluindo €29,6 milhões sem impostos para a construção do terminal de ônibus;

Material rodante: €37 milhões IVA excl. 100% Île-de-France Mobilités

Operação: 100% Île-de-France Mobilités

Estimado nas condições econômicas de junho de 2023, esse custo pode variar em mais ou menos 10%. Um protocolo global de financiamento terá que ser implementado assim que o projeto for declarado de interesse público, para permitir que os estudos e o trabalho continuem.

O calendário

As principais etapas do projeto

Identificação visual das principais etapas do projeto

  • Com base nos estudos preliminares, uma consulta pública foi realizada de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. Essa fase possibilitou enriquecer o projeto e desenvolvê-lo de modo que atendam melhor às necessidades e expectativas do território, levando em conta as opiniões e propostas de moradores locais, usuários das estradas, viajantes, empresas, associações e autoridades locais.
  • Ao final desta consulta, a Île-de-France Mobilités realizou estudos aprofundados, levando em conta as lições aprendidas com a consulta, em particular no que diz respeito às alternativas relativas à rota na aproximação aos terminais Val de Fontenay e Chelles-Gournay, a reestruturação da rede de ônibus ou a integração urbana (equilíbrio do compartilhamento de estradas entre ônibus, tráfego, bicicletas, pedestres, árvores e estacionamento) e opções de desenvolvimento técnico.
  • No outono de 2023, foi realizada uma consulta preliminar sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano (MECDU) de Perreux-sur-Marne.
  • Em dezembro de 2023, o Esquema de Princípio (SDP) que serve de base para o processo de investigação pública foi aprovado.
  • Em 2024, novas fases de diálogo começaram
    > na primavera: informações públicas sobre o progresso do projeto 
    > no outono: investigação antes da declaração de utilidade pública. Isso permitiu que o público fosse informado e se expressasse novamente sobre o projeto.
  • Em abril de 2025, foi emitida a declaração do projeto: confirma a continuação do projeto e especifica os compromissos da Île-de-France Mobilités de responder às conclusões da investigação pública e às reservas e recomendações da comissão de inquérito.

Hoje, as autoridades devem decidir sobre a utilidade pública do projeto. Se o projeto for declarado de interesse público e o financiamento for garantido, os estudos detalhados de projeto conhecidos como estudos preliminares de projeto (AVP) podem então começar. Eles especificarão os aspectos técnicos do projeto: materiais, espécies de árvores e métodos de construção, direitos detalhados de passagem exigidos, projeto arquitetônico ou medidas de redução ambiental e compensação. O início das obras está previsto para 2027.

Foco: um olhar retrospectivo sobre as principais lições da consulta

A consulta preliminar confirmou a pontualidade do projeto, altamente aguardada, e mostrou o apoio do público aos desafios e objetivos definidos pela Île-de-France Mobilités.

Também se destacou da consulta:

  • Um acordo geral sobre a rota proposta;
  • Propostas alternativas sobre a rota que se aproxima dos terminais em Val de Fontenay e Chelles-Gournay;
  • A necessidade de reestruturar a rede de ônibus e manter o serviço existente entre Nogent-sur-Marne e Chelles além da estação Chelles-Gournay;
  • Expectativas sobre os detalhes e escolhas de desenvolvimento ao longo da rota: localização e número de estações, continuidade e segurança das instalações para ciclistas, instalações para pedestres, verdejamento, efeitos no tráfego de carros e nos cruzamentos.
