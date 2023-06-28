Financiamento e atores

Ile-de-France Mobilités
O projeto está sendo realizado sob a gestão da Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia o transporte para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités reúne partes interessadas (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadores, gestores de infraestrutura), investe e inova para melhorar o serviço oferecido aos passageiros. Decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todos os tipos de transporte. A Île-de-France Mobilités garante que o programa, o cronograma e o custo da operação da Bus Bords de Marne sejam respeitados, desde as primeiras fases da consulta até a comissionamento.