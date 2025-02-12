Entrevista: Gilles Duquenoy, engenheiro agrícola e gerente de projetos na Île-de-France Nature

Quando você soube do projeto C1 Cable, quais foram suas primeiras reações?

Tudo o que compõe La Végétale – espaços arborizados e naturais, caminhos para pedestres e cicláveis em uma paisagem preservada – pode, à primeira vista, parecer bem distante de um projeto urbano de teleférico. Nosso projeto já estava bem avançado e, diante de nossas preocupações, a Île-de-France Mobilités imediatamente se comprometeu a realizar um trabalho extensivo de parceria para permitir uma boa integração da infraestrutura nas áreas naturais, buscando soluções técnicas adaptadas e seguras para manter as árvores abaixo da linha. Esse trabalho de parceria foi iniciado a partir dos primeiros estudos do teleférico em 2014 e continuou ao longo das várias etapas do projeto (esquemático, AVP, PRO, etc.).

Na sua opinião, quais foram os desafios particulares de inserir o Cabo C1 no corredor verde? E como eles têm sido tratados entre a SMER e a Île-de-France Mobilités?

Por exemplo, o trabalho de parceria próxima tornou possível adaptar a localização e a altura dos pilares para preservar o maior número possível de árvores e preservar a biodiversidade local. O transplante de árvores que não podem ser mantidas abaixo da linha, o reflorestamento e a reconstituição de novos ambientes naturais, como áreas úmidas, também fazem parte das ações positivas realizadas em colaboração. De forma mais geral, o projeto dos pilares e suas fundações, a arquitetura das estações e o paisagismo dos pátios foram cuidadosamente trabalhados pelos arquitetos e paisagistas da Île-de-France Mobilités e da Île-de-France Nature, que estão projetando as instalações para a SMER.

Quais são os benefícios esperados pelos usuários do corredor verde com o C1 Cable?

La Végétale, claro, beneficiará os moradores locais em suas viagens diárias, mas também será uma importante instalação para acesso à natureza e atividades de lazer. Graças ao trabalho de parceria realizado, com 3 estações diretamente acessíveis pela via verde, os dois projetos fazem parte de um objetivo comum de melhorar a qualidade de vida dos habitantes. La Végétale é um acesso privilegiado à C1 para viagens diárias e a C1 oferece fácil acesso à La Végétale e à faixa verde da Île-de-France para lazer. E isso é ainda mais importante porque bicicletas serão permitidas a bordo das cabines!