Momento e financiamento
As principais etapas do projeto
2019
Investigação pública e declaração de utilidade pública
2022
Início das obras de concessão (redirecionamento das redes subterrâneas)
2023-2024
Obras de infraestrutura: construção do teleférico, estações e suas instalações
Maio a dezembro de 2025
Testes de trânsito e ensaios técnicos
13 de dezembro de 2025
Comissionamento
Início de 2026
Conclusão do trabalho final ao redor das estações
O projeto C1 Cable passou primeiro por uma fase preliminar de consulta e depois uma fase contínua de consulta que continuou durante os estudos preliminares em 2018. Em 2019, o projeto foi então submetido a uma investigação pública que levou à declaração de interesse de utilidade pública.
Infraestrutura:
- A Região da Île-de-France: 49%
- O Departamento de Val-de-Marne: 30%
- O Estado e a União Europeia: 21%
Operações e cabines: Île-de-France Mobilités a 100%
Financiadores do projeto
- A modernização do transporte cotidiano é uma prioridade importante para o Estado. Assim, ao investir e se comprometer com projetos de transporte público (modernização do RER, extensão das linhas de metrô, criação ou extensão de bondes e linhas de ônibus em faixas dedicadas), o Estado deseja proporcionar aos habitantes da região da Île-de-France uma rede de transporte mais eficiente, adaptada a todos e possibilitando a redução do tempo de viagem. A criação do Cabo C1 no departamento de Val-de-Marne é financiada em 21% pelo Estado e pela União Europeia.
- Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Também apoia o desenvolvimento do ciclismo diário, bem como novos usos rodoviários, como carona ou faixas reservadas para ônibus e táxis. Está desenvolvendo uma política firme para combater os engarrafamentos e apoiar a inovação rodoviária. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A Região é a principal financiadora do projeto, fornecendo 49% do custo da obra.
- O Departamento de Val-de-Marne tem uma política favorável à mobilidade em seu território, graças ao desenvolvimento do transporte público, mobilidade suave e melhoria do tráfego automotivo. Assim, muitos projetos são realizados pelo Departamento como proprietário ou financiador, o que contribuirá para melhorar a qualidade de vida do Val-de-Marne. O Departamento de Val-de-Marne fornece 30% do financiamento do Cabo C1.
- A Île-de-France Mobilités é a proprietária do projeto C1 Cable. Neste ticket, garante a coerência técnica e financeira do projeto e assegura a conformidade com o programa. Em sua função de Autoridade Organizadora de Transportes, ela projeta, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. No coração da rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités reúne todos os atores (passageiros, autoridades eleitas, fabricantes, transportadores, gestores de infraestrutura), decide e gerencia projetos de desenvolvimento e modernização para todos os tipos de transporte, além de investir e inovar para melhorar o serviço prestado aos passageiros. A Île-de-France Mobilités também financia 100% das cabines e a operação do C1 Cable.