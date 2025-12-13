As principais etapas do projeto

A modernização do transporte cotidiano é uma prioridade importante para o Estado. Assim, ao investir e se comprometer com projetos de transporte público (modernização do RER, extensão das linhas de metrô, criação ou extensão de bondes e linhas de ônibus em faixas dedicadas), o Estado deseja proporcionar aos habitantes da região da Île-de-France uma rede de transporte mais eficiente, adaptada a todos e possibilitando a redução do tempo de viagem. A criação do Cabo C1 no departamento de Val-de-Marne é financiada em 21% pelo Estado e pela União Europeia.

Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Também apoia o desenvolvimento do ciclismo diário, bem como novos usos rodoviários, como carona ou faixas reservadas para ônibus e táxis. Está desenvolvendo uma política firme para combater os engarrafamentos e apoiar a inovação rodoviária. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A Região é a principal financiadora do projeto, fornecendo 49% do custo da obra.

O Departamento de Val-de-Marne tem uma política favorável à mobilidade em seu território, graças ao desenvolvimento do transporte público, mobilidade suave e melhoria do tráfego automotivo. Assim, muitos projetos são realizados pelo Departamento como proprietário ou financiador, o que contribuirá para melhorar a qualidade de vida do Val-de-Marne. O Departamento de Val-de-Marne fornece 30% do financiamento do Cabo C1.