As cabanas

105 cabines 100% acessíveis com 10 assentos

As cabines do C1 Cable são espaçosas e cada uma oferece capacidade máxima de 10 assentos, todos 100% sentados. Seu design modular os torna acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, bicicletas e carrinhos de bebê.

Para garantir um lugar para todos, inclusive durante o horário de pico, o C1 Cable foi projetado desde o início para ter mais de 30% de assentos a mais do que o horário estimado de pico necessário no momento da comissionamento. Eventualmente, até 25 cabines adicionais podem ser adicionadas à linha caso haja aumento no tráfego de passageiros.

Equipadas com videovigilância, informações visuais e auditivas em tempo real para os passageiros, sistema de chamada com a estação de controle e ventilação natural graças ao movimento da linha, as cabines oferecem uma viagem confortável e segura. Para maior conforto dos passageiros e preservar a privacidade dos moradores locais, a parte inferior envidraçada das cabines é opacada.