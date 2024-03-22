O teleférico vai gerar poluição sonora?

Grande atenção tem sido dada ao design do projeto, desde sua concepção para limitar ao máximo as emissões de ruído. Todas as medidas e mecanismos que atuam nessa direção foram implementados:

Seleção de tipos de cabo,

seleção do sistema de acionamento mais silencioso,

localização da motorização dentro da estação mais distante das residências (em Temps Durables),

isolamento acústico de estações e telhados.

Para garantir que o ruído emitido pelo cabo não constitua um incômodo para os moradores locais, os níveis de ruído nas proximidades do teleférico serão monitorados após sua entrada em operação e, posteriormente, regularmente pelos primeiros 10 anos de operação.