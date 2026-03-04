Novo começo para debater o futuro da extensão da linha 1
Os estudos aprofundados do projeto estão em andamento
Como anunciamos no ano passado, os coproprietários do projeto, Île-de-France Mobilités e RATP, retomaram os estudos para desenvolver o projeto de extensão da linha 1 do metrô até Val de Fontenay, guiados pelas lições aprendidas na investigação pública de 2022. O objetivo desses estudos? Reconciliando os requisitos técnicos e as expectativas dos cidadãos para alcançar um projeto compartilhado de extensão da linha 1 até Val de Fontenay, estruturando o futuro do transporte na região.
Uma consulta será organizada sob a égide do CNDP sobre a adequação do projeto e apresentará seus desenvolvimentos
O diálogo com os atores locais e todos os públicos continua sendo uma prioridade para os donos dos projetos. Assim, a Île-de-France Mobilités e a RATP pretendem fortalecer essa ligação. Os novos estudos e variantes do projeto (princípios e condições de integração para a implementação da extensão até o terminal Château de Vincennes, o Centro de Quebra de Trens e o surgimento das estações; impactos ambientais; custos de investimento; restrições operacionais; previsões de público) serão compartilhados com todos no final do ano durante um consulta prévia ao público. Essa consulta permitirá um debate informado sobre a adequação e o design do projeto.
A Île-de-France Mobilités encaminhou o assunto à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), uma entidade independente, para garantir essa consulta prévia. Os fiadores nomeados pelo CNDP para garantir o bom desempenho da consulta preliminar sobre o projeto de extensão da linha 1 do metrô são: Sra. Nathalie DURAND, Sra. Marie-Liane SCHÜTZLER e Sra. Caroline WERKOFF. Eles serão responsáveis por validar o arquivo do proprietário do projeto (arquivo de consulta), bem como os procedimentos para informar e participar do público.
A Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP), uma entidade independente:
O CNDP é a autoridade independente que garante o direito do público à informação e à participação no desenvolvimento de projetos e políticas públicas que impactam o meio ambiente e apresentam fortes questões socioeconômicas.
- Para saber mais sobre o CNDP: https://www.debatpublic.fr/cndp-une-entite-independante-671
Os próximos passos este ano até a consulta:
- Preparação da consulta preliminar, sob a égide dos fiadores do CNDP
- Estudo de contexto realizado pelos fiadores do CNDP, para identificar os métodos de informação e participação a serem implementados
- Finalização dos estudos exploratórios conduzidos pelos proprietários do projeto
- Definição das modalidades da consulta pelo CNDP
- Organização da consulta e comunicação em um cronograma a ser definido
- Abertura da consulta (planejada para o final do ano)