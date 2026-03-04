Novo começo para debater o futuro da extensão da linha 1

Uma consulta será organizada sob a égide do CNDP sobre a adequação do projeto e apresentará seus desenvolvimentos

O diálogo com os atores locais e todos os públicos continua sendo uma prioridade para os donos dos projetos. Assim, a Île-de-France Mobilités e a RATP pretendem fortalecer essa ligação. Os novos estudos e variantes do projeto (princípios e condições de integração para a implementação da extensão até o terminal Château de Vincennes, o Centro de Quebra de Trens e o surgimento das estações; impactos ambientais; custos de investimento; restrições operacionais; previsões de público) serão compartilhados com todos no final do ano durante um consulta prévia ao público. Essa consulta permitirá um debate informado sobre a adequação e o design do projeto.

A Île-de-France Mobilités encaminhou o assunto à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), uma entidade independente, para garantir essa consulta prévia. Os fiadores nomeados pelo CNDP para garantir o bom desempenho da consulta preliminar sobre o projeto de extensão da linha 1 do metrô são: Sra. Nathalie DURAND, Sra. Marie-Liane SCHÜTZLER e Sra. Caroline WERKOFF. Eles serão responsáveis por validar o arquivo do proprietário do projeto (arquivo de consulta), bem como os procedimentos para informar e participar do público.



