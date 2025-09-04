Em que consiste o projeto de extensão do Bonde 1 para Nanterre e Rueil-Malmaison?

Este projeto é uma continuação da linha de bonde T1 atualmente em serviço (entre Noisy-le-Sec e Asnières-Gennevilliers – Les Courtilles) e do projeto T1 West Asnières – Colombes.

Planeja estender o Bonde 1 de Colombes (estação Victor Basch do Bonde 2) até Nanterre e Rueil-Malmaison nos Hauts-de-Seine, ou seja, 15 estações adicionais em uma rota de 7,5 km.

Essa extensão se conectará com o RER A e a linha L na estação Nanterre-Université e com a futura linha 15 do metrô na estação Nanterre-La Boule. O bonde proporcionará acesso direto ao distrito de Petit Nanterre, à Universidade de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, à Place de la Boule em Nanterre e aos centros das cidades de Nanterre e Rueil-Malmaison.