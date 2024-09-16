Obras de concessão em andamento em Poissy: antecipe suas viagens

De setembro de 2024 a junho de 2025, as obras de concessão ocorrerão em diferentes áreas da cidade de Poissy: no centro da cidade, entre a Avenue de Versailles e a Place de l'Europe, e no distrito da Rue Saint-Sébastien e da Rue Adrienne Bolland.

O objetivo deste trabalho? Desviar as redes existentes (internet, água, eletricidade, etc.) para permitir a construção da extensão do bonde T13. Além de um desvio, isso também permite que concessionárias modernizem as redes para oferecer um serviço cada vez mais eficiente aos moradores locais. Esse trabalho está sendo liderado pelos próprios concessionários, neste caso a Comunidade Urbana Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), Orange, GRDF e Enedis.

Impactos no tráfego automóvel são esperados:

O acesso à Rue de la Bruyère será reservado para moradores locais a partir de outubro de 2024.

Entre a Rue Charles Maréchal e o Boulevard Devaux, o Boulevard Gambetta será de mão única de outubro de 2024 a fevereiro de 2025.

Sempre que possível, recomenda-se evitar a área durante o período de trabalho.

Todas as lojas permaneceram acessíveis durante esse período.

Para saber mais sobre essa obra, você pode consultar a página dedicada ou consultar as informações da obra na biblioteca de mídia.