Vídeo - Nos bastidores do Bonde de Extensão T13: as obras de concessão

As obras de concessão realizadas antes do projeto de extensão do bonde T13 ainda estão em andamento em Poissy. Você provavelmente já os viu.

Mas qual é o propósito desse trabalho? Quem os faz? E quais operações estão sendo realizadas? O primeiro episódio de "Bastidores da extensão do bonde T13" responde a todas essas perguntas.

Neste vídeo, Mathieu Jégou, gerente de projeto da Île-de-France Mobilités, explica do que consistem as obras de concessão, por que são essenciais a montante da construção da plataforma do bonde e o papel da Île-de-France Mobilités nessa etapa.

Do lado dos concessionários, Philippe Toutain, gerente de operações das obras da rede de água da Comunidade Urbana Grand Paris Seine & Oise, explica as operações realizadas pela GPSEO e seu interesse em modernizar a rede de esgoto.