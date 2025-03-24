Ao vivo do canteiro de obras

O trabalho continua ao longo de todo o trajeto para concluir a construção da extensão do bonde T13. As obras de concessão para desviar as redes existentes de água, eletricidade, gás e internet localizadas sob a futura plataforma do bonde continuam, especialmente no centro da cidade de Poissy e no distrito de Saint-Exupéry.

Além disso, trabalhos preparatórios para preparar o terreno para a criação de equipamentos e infraestrutura para o futuro bonde já começaram e estão sendo realizados em vários locais: