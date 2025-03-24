Ao vivo do canteiro de obras
O trabalho continua ao longo de todo o trajeto para concluir a construção da extensão do bonde T13. As obras de concessão para desviar as redes existentes de água, eletricidade, gás e internet localizadas sob a futura plataforma do bonde continuam, especialmente no centro da cidade de Poissy e no distrito de Saint-Exupéry.
Além disso, trabalhos preparatórios para preparar o terreno para a criação de equipamentos e infraestrutura para o futuro bonde já começaram e estão sendo realizados em vários locais:
- Na floresta de Saint-Germain, no nível da Mare aux Bœufs, está sendo montado um acampamento base. Nos próximos meses, a ponte existente será demolida e reconstruída para permitir um uso duplo: facilitar a passagem de caminhantes e golfistas, garantindo a continuidade ecológica dos animais da floresta.
- No nível da antiga estação da Grande Ceinture de Poissy, o terreno está atualmente sendo preparado para acomodar um acampamento base, a fim de acomodar as equipes e facilitar o bom funcionamento do local.
- A Praça Jean-Moulin torna-se uma área de armazenamento temporária e será objeto de uma reurbanização subsequente.
- Na Boulevard Gambetta, além das obras de concessão, um prédio foi demolido e vários empreendimentos estão em andamento para os moradores locais, incluindo a remoção de algumas cercas.
- No final da Rue Saint-Sébastien, muito próximo à Rue Adrienne Bolland, foi montado um acampamento-base para orquestrar o trabalho nessa área. Um muro está atualmente em construção ao longo do Clos Saint-Exupéry para sustentar os trilhos ferroviários onde passa o RER A.
- Na floresta, entre Poissy e Achères, a Saut-de-Mouton (ponte que atravessa os trilhos ferroviários) foi completamente reurbanizada para se adaptar à passagem do futuro bonde.