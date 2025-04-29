Retrato de Lorenzo Lattarico, do Departamento de Yvelines

Financiamento de projetos estruturados (EOLE, Tram 13 Express),

Realizar a gestão de projetos rodoviários que permitam, em particular, a integração de projetos de transporte público ou o acesso a futuras estações,

Fornecendo expertise às autoridades locais na região de Yvelines,

Desempenhando um papel facilitador entre atores locais e parceiros institucionais para possibilitar o desenvolvimento de soluções de mobilidade que atendam às necessidades dos moradores e às questões territoriais.

O Departamento de Mobilidade do Departamento de Yvelines é responsável por executar e implementar a estratégia de mobilidade departamental por meio de monitoramento financeiro, expertise e gestão de projetos de mobilidade na área de Yvelines.

Meu papel, no caso específico da T13 Fase 2, para a qual o Departamento é financiador de 30%, é realizar o monitoramento financeiro por um lado e garantir a coordenação operacional com os projetos departamentais relacionados e nosso gerente de rodovias (Seine Yvelines Voirie).

Nos próximos anos, muitos projetos serão realizados simultaneamente no centro de Poissy, incluindo a T13 e o Hub Multimodal de Intercâmbio EOLE (PEM) financiados pelo Departamento, assim como projetos rodoviários sob gestão de projetos departamentais, como a reurbanização do entroncamento RD 30 - RD 190 (conhecido como Pigozzi) ou a extensão do Boulevard de l'Europe.

Portanto, o Departamento tomou a iniciativa de organizar a coordenação da fase das obras para todos os projetos combinados, analisar os impactos cumulativos das obras sobre o tráfego e identificar quaisquer conflitos. O objetivo dessa missão é garantir a conclusão de todas as obras no centro de Poissy, ao mesmo tempo em que limita ao máximo o impacto nas condições de tráfego na área em construção em Poissy, especialmente ao longo da Rodovia Departamental 190 (que o Departamento administra).

Além disso, esse trabalho permite que os municípios tenham uma visão geral dos impactos no tráfego dos diversos canteiros de obras no território de Poissy e, assim, facilite a obtenção para os proprietários do projeto das ordens de trânsito necessárias para as diversas obras. Finalmente, para Poissy e os municípios vizinhos: Carrières-sous-Poissy, Achères, etc., é possível antecipar a comunicação sobre restrições de tráfego.

Como você realiza o estudo desses impactos e a adaptação das rotas?

Acompanhados por um escritório de projeto, reunimos todos os envolvidos nesse trabalho ao redor da mesma mesa: proprietários de projetos, gerentes de projetos, autoridades locais, gestores de estradas. Com base nos planos de fases de cada um dos locais, atualizamos regularmente um mapa que representa as áreas de trabalho ocupadas mês a mês. Isso nos permite identificar as estradas afetadas e garantir a compatibilidade de todos os projetos ou alertar.

A cada dois meses, reunimos, como parte de uma reunião de coordenação, todos os proprietários do perímetro de trabalho para discutir os pontos de conflito que aparecem em nosso mapeamento mensal.

Assim, entramos em contato com os proprietários do projeto envolvidos nesses pontos de alerta para que possam encontrar juntos uma solução para cumprir o objetivo de realizar o trabalho, aplicando o princípio de manutenção e segurança do tráfego rodoviário no perímetro.

Qual é o seu histórico profissional?

Por quatro anos e meio, logo após o término dos meus estudos em geografia e planejamento urbano, ingressei no Departamento Yvelines e, mais precisamente, no Departamento de Mobilidade, na posição de Gerente de Projetos de Transporte Principal e Intermodalidade.

