Um boletim informativo para saber mais sobre a investigação ambiental pública agora online

Este novo boletim informativo é uma publicação especial da investigação pública ambiental, que acontecerá de 15 de junho a 15 de julho de 2024.

Esse novo meio de informação permitirá que você entenda como o projeto de extensão do bonde T13 se encaixará no ambiente. De fato, várias medidas concretas serão implementadas para evitar, reduzir e compensar os impactos do projeto no território.

Também explicamos como obter informações por meio de um arquivo de investigação, mas também como trocar com um comissário investigador por meio de 11 permanências estabelecidas nos três municípios envolvidos pelo projeto de extensão do bonde T13. Por fim, convidamos você a participar compartilhando suas observações e opiniões por meio de um registro público de consulta, mas também por correio ou eletrônico.

Para saber mais, não hesite em consultar o boletim!