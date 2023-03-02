A declaração de utilidade pública do projeto de 2018

A investigação pública suplementar de 2018

Uma única investigação pública adicional sobre a extensão do bonde T13 foi realizada de 8 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018. Este é um procedimento regulatório obrigatório para obras, estruturas ou projetos de desenvolvimento, como a extensão do bonde T13. Definido pelo Código Ambiental, ele informa o público e lhe dá voz. A chamada investigação pública única tratava da declaração de utilidade pública e da compatibilidade dos documentos de planejamento urbano.

Uma investigação pública adicional é necessária quando o projeto inicial submetido à investigação antes da declaração de utilidade pública foi substancialmente modificado após as conclusões da comissão de inquérito. Esse foi o caso do projeto para estender o bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères: a rota inicial apresentada à investigação pública de 2014 havia sido redefinida para cruzar o centro da cidade de Poissy e propor uma conexão com a linha estendida E até Mantes-la-Jolie na estação Poissy.

Conduzida sob a égide de uma comissão independente de inquérito nomeada pelo Tribunal Administrativo de Versalhes, a investigação pública adicional concentrou-se tanto na declaração de utilidade pública quanto na compatibilidade dos documentos de planejamento urbano. Ele apresentou as vantagens e desvantagens da rota alternativa em comparação com a rota inicial, em termos de seu impacto no meio ambiente e na saúde humana. Durante cinco semanas, nos três municípios atravessados pelo projeto, todos puderam fazer perguntas e dar sua opinião. Foram coletadas 1.039 observações.

Em seu relatório final, a comissão de inquérito emitiu por unanimidade um parecer favorável sobre o projeto de extensão do bonde T13, declarado de interesse público pelo prefeito de Yvelines em 6 de dezembro de 2018.

Na biblioteca de mídia do site, você encontrará os documentos da investigação pública adicional de 8 de janeiro a sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018.

A consulta em andamento de 2017

Ao final da consulta suplementar de 2016, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a continuar o projeto de extensão do bonde T13, atendendo às expectativas expressas pelos participantes. Cerca de cinquenta reuniões foram realizadas com as autoridades locais envolvidas, serviços estatais e associações, e estudos adicionais foram realizados nos distritos de Saint-Exupéry e Gambetta. Os resultados foram apresentados em duas reuniões públicas realizadas em Poissy em janeiro e julho de 2017, cada uma reunindo cerca de cem moradores.

As consultas de 2016 e 2017 contribuíram para o desenvolvimento do diagrama suplementar de princípios e do arquivo adicional de investigação pública necessário para submeter o projeto refinado à opinião pública.

Na biblioteca de mídia do site, você encontrará os documentos sobre a consulta em andamento de 2017.

A consulta complementar de 2016

Ao final da primeira consulta em 2013 e da única investigação pública em 2014, os proprietários do projeto estudaram uma nova rota para melhor atender às necessidades dos habitantes e permitir que o maior número possível de pessoas se beneficiasse do bonde.

Uma nova rota para a extensão do bonde T13, que passa pelo centro de Poissy, para atender à estação do RER de Poissy, foi estudada. Essa emenda levou à organização de uma nova consulta e de uma nova investigação pública.

A nova consulta sobre o projeto alterado ocorreu de 7 de março a 8 de abril de 2016 e resultou em 862 pareceres. Comentários focados em:

A inserção da rota urbana: limitar a poluição sonora e visual, posicionar bem as estações;

Impactos no solo: quantificar e otimizar os direitos de passagem necessários para o projeto, especialmente na Boulevard Gambetta e na Rue Adrienne Bolland, e manter consulta contínua com os moradores locais;

A melhoria do serviço para o Poissy Technopark e o setor de feuillu de Chêne em Achères;

A boa articulação da extensão do bonde T13 com a reurbanização da estação Poissy e dos modos de transporte existentes e futuros;

A continuidade das ciclovias e a preservação dos caminhos para pedestres;

Informações públicas regulares sobre o progresso do projeto.

Na biblioteca de mídia do site, você encontrará os documentos sobre a consulta complementar de 7 de março a 8 de abril de 2016.