A declaração inicial de utilidade pública de 2014

A pesquisa inicial de interesse público de 2014

A investigação pública inicial sobre a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères ocorreu de 16 de junho a 26 de julho de 2014 nos três municípios envolvidos no projeto. Tratava-se da versão inicial do projeto e foi realizado sob a égide de uma comissão independente de inquérito nomeada pelo tribunal administrativo de Versalhes. Isso possibilitou coletar 121 observações.

Em particular, o Departamento de Yvelines destacou a impossibilidade de fazer uma conexão de curto prazo com a linha Paris Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie na estação Achères-Chêne feuillu no curto prazo, antes da entrada em funcionamento da nova Linha Paris Normandy, devido à saturação da infraestrutura atual nesse setor. Ele queria que a rota da extensão do bonde T13 fosse reconsiderada para permitir uma conexão com a estação Poissy RER.

Em seu relatório final, a comissão de inquérito deu um parecer favorável sobre a declaração de utilidade pública para a extensão do bonde T13, com 3 reservas e 4 recomendações. A Reserva nº 3 pediu aos proprietários do projeto que estudassem a viabilidade de uma rota urbana em Poissy via estação RER.

Na biblioteca de mídia do site, você pode encontrar os documentos da consulta pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014.

A consulta inicial 2013-2014

A extensão do bonde T13, devido à escala do projeto, aos desafios para moradores e usuários e aos impactos potenciais no território, foi tema de inúmeras discussões com partes interessadas locais e a população durante uma fase inicial de consulta. Depois, foi submetido à opinião pública por meio de uma investigação pública.

A consulta preliminar de 2013

Uma primeira consulta foi organizada de 15 de abril a 17 de maio de 2013, antes da única investigação pública sobre a extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères. Ele apresentava a rota em sua versão inicial, com 9,7 km de extensão: o bonde T13 então seguia os trilhos da Grande Ceinture de Saint-Germain-en-Laye até sua entrada em Achères, com uma estação no nível da antiga estação Poissy Grande Ceinte. A segunda estação, o terminal, ficava próxima à estação Achères-Ville do RER. Uma terceira estação foi planejada a longo prazo no setor de Chêne feuillu, em Achères, sujeita à entrada em funcionamento da nova Linha Paris Normandia e à criação de uma estação do RER E estendida para o oeste.

564 pareceres foram coletados durante a consulta preliminar. As principais observações levantadas estavam relacionadas a:

A reestruturação da rede de ônibus em conexão com a extensão do bonde T13, para um serviço complementar e eficiente ao território;

Limitar os impactos nas áreas naturais: garantir a qualidade das medidas compensatórias e do ambiente de vida ao longo da rota;

A otimização do cronograma do projeto após a declaração de utilidade pública foi pronunciada;

Informações públicas regulares sobre o projeto e a implementação do projeto.

A consulta preliminar possibilitou a elaboração do diagrama esquemático para a extensão do bonde T13 e do arquivo de inquérito público.

Na biblioteca de mídia do site, você encontrará documentos sobre a consulta de 15 de abril a 17 de maio de 2013.